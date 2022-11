Indigene in Peru setzen 98 Touristen für eine Nacht im Amazonas fest

Handball-Bundesliga: THW Kiel unterliegt TBV Lemgo Lippe knapp mit 32:33

Nach dem Unentschieden gegen Aalborg Håndbold in der Champions League war der THW Kiel am Sonnabendabend in der Handball-Bundesliga zu Hause gefragt: Der TBV Lemgo Lippe war zu Gast in der heimischen Wunderino-Arena. Verfolgen Sie hier das Spiel noch einmal im Liveticker zum Nachlesen.