Schweres Erdbeben erschüttert indonesische Insel Java

Ein schweres unterseeisches Erdbeben hat am Freitag Teile der dicht besiedelten indonesischen Hauptinsel Java erschüttert. Es löste Panik aus. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, mindestens zwei weitere wurden nach Angaben aus der Region verletzt. Dutzende Häuser wurden zerstört. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 5,8 an. Das Zentrum des Bebens lag demnach 84 Kilometer südwestlich von Bambanglipuro, einem Dorf im Regierungsbezirk Bantul im Sultanat Yogyakarta. Es trat in einer Tiefe von 86 Kilometern auf.

Abdul Muhari, ein Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde, sagte, eine 67-Jährige sei in Bantul in Panik geflüchtet und dabei gestürzt. Sie sei ihren Verletzungen erlegen. Mindestens zwei weitere Anwohner seien verletzt worden. Mindestens 93 Häuser, aber auch andere Gebäude wie Schulen, Gesundheitszentren, Glaubensstätten und Regierungseinrichtungen in Yogyakarta und den benachbarten Provinzen Java Tengah und Java Timur seien beschädigt worden.

Die Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik erklärte, es gebe keine Tsunamigefahr, Nachbeben seien aber möglich. Sie gab die Stärke des Bebens abweichend von den USGS-Angaben vorläufig mit 6,4 an. Abweichungen bei frühen Messungen von Erdbeben sind nicht ungewöhnlich.

RND/AP