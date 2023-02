Inhaftierter Iraner im Hungerstreik - Bilder lösen Besorgnis aus

Norderstedt: Zwei Einbrüche und ein Autodiebstahl

Die Polizei sucht in drei Fällen nach Zeuginnen und Zeugen: In den vergangenen Tagen gab es einen Autodiebstahl und zwei Einbrüche in Norderstedt – in einem der Fälle war das Betriebsgelände eines Energieversorgers das Ziel.