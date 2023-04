﻿Höhere Ambitionen? „Da bin ich Gott sei Dank eindimensional genug“

Pullunderwunder, Besserwisser, Betroffenheitslyriker: All diese Titulierungen hat sich Olaf Schubert hart erarbeitet. Das Multitalent mit original sächsischem Dialekt schreckt vor keinem Auftritt zurück und ist als Comedian, Musiker, Moderator, Kabarettist und ganz aktuell als Kinohauptdarsteller unterwegs. Viele dürften Schubert mit überkämmter Glatze (und natürlich Pullunder) aus der „Heute-Show“ kennen, wo er Oliver Welke die wirklich wichtigen Zusammenhänge erklärt. Die gesamtdeutsche Humorlandschaft eroberte der 1967 in Plauen geborene Künstler von Dresden aus. Nun entdeckt Schubert Unglaubliches in seinem fiktionalen Dokumentarfilm „Olaf Jagger“ (Kinostart: 6. April): Er ist der Sohn von Stones-Frontmann Mick Jagger. Kann das wirklich sein?

Herr Schubert – oder würden Sie mit Blick auf Ihren aktuellen Film auch die Anrede Olaf Jagger akzeptieren?

Ja, schon, aber das wäre juristisch natürlich keinesfalls hieb- und stichfest. Marktstrategisch wäre es auch gewöhnungsbedürftig – besonders für mein Publikum.

Ist Ihnen schon früher mal aufgefallen, dass Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und dem reichlich verwitterten Rockmusiker Mick Jagger bestehen?

Nur ein einziges Mal. Aber das ist lange her, aus einer Weinlaune heraus. Für mein weiteres Leben blieb das ohne Folgen.

Waren Sie sogleich von der Idee der Regisseurin Heike Fink überzeugt, die Sie nun in „Olaf Jagger“ auf die filmische Suche nach Ihrem angeblich leiblichen Vater Mick Jagger schickt?

Ich bin leicht zu begeistern. Außerdem weiß ich ja, dass von 47 Projekten maximal zwei Realisierungschancen haben. Eine gewisse Skepsis hatte ich aber schon verspürt.

In Ihrem Film ist eine Verwandlung erkennbar: Sie tragen bald Lederjacke und Sonnenbrille. Sind Sie als angeblicher Sohn eines Rockstars anders durchs Leben gegangen?

Wer hatte als Jugendlicher nicht den Traum, Rockstar zu werden? So wie heute, glaube ich, alle Hip-Hopper oder Fußballer werden wollen. Ich habe ja auch eine Weile in Bands gespielt, wenn auch mit verhaltenem Erfolg. Insofern hat diese Vorstellung etwas in mir zum Schwingen gebracht, ohne dass ich mich ins Karnevaleske verkleiden musste.

Sie touren doch immer noch musikalisch durchs Land.

Aber das sind jetzt keine Bands mehr. Wir betreiben eher Kleinkunst im größeren Stil und nicht mehr den klassischen heroischen Rock ‚n‘ Roll mit Windmaschine und langen Haaren.

Die langen Haare haben Sie an bestimmten Stellen aber noch.

Sehr vereinzelt, sehr vereinzelt.

Wo hört im Film die Wahrheit auf, und wo fängt die Dichtung an? Da taucht zum Beispiel ein älterer Herr auf, den Sie als Ihren bisherigen Vater bezeichnen. Ist der echt?

Das ist der echte Schauspieler Franz-Jürgen Zigelski. Also ich würde mal so sagen: 70 Prozent der Geschichte sind echt, und 70 Prozent sind erfunden.

Aha.

Je länger man in diese ganze Materie eintaucht, desto echter wird das Erfundene. Und wenn man fest an etwas glaubt, wird es ja auch wahr. Warum soll denn meine Mutter nicht 1965 im Auftrag des DDR-Jugendsenders DT 64 zum ersten westdeutschen Konzert der Rolling Stones nach Münster gefahren sein?

Wäre ein Trip über die deutsch-deutsche Grenze überhaupt möglich gewesen?

Auf jeden Fall. Oft war man natürlich in Doppelfunktion unterwegs. Für ein Radio und vielleicht noch für die FDJ oder für die SED oder auch für die Staatssicherheit. Man hat damals, so hat sich mir das in den Gesprächen vermittelt, tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, diese Rock ‚n‘ Roll-Bewegung für eigene Zwecke zu nutzen.

Wie das?

Rockmusik richtet sich ja auch gegen das gerade bestehende System. Da lag die Idee nahe: Könnte man das irgendwie nutzen? Es gab tatsächlich US-Künstler, die man im Osten zu integrieren versucht hat. Mir fällt Dean Reed ein, der „Rote Cowboy“, der Mitte der Sechzigerjahre eine zweite Karriere in der Sowjetunion begann und später als bekennender Sozialist in der DDR lebte. Gleichzeitig hatte man aber Angst vor diesen musikalischen Rebellen. Als die Stones 1965 die Berliner Waldbühne zerlegten, hat man dann gemerkt, dass das nicht unbedingt das ist, was wir hier in der DDR brauchen. Aber es gab schon den Größenwahn, sich den Rock ‚n‘ Roll einzuverleiben und ihm sozusagen die proletarische Arbeiterklasse überzustülpen.

Wäre eine aufrechte DDR-Genossin, entsandt im Namen des Sozialismus, in einer einzigen Konzertnacht bei Mick Jagger schwach geworden?

Ich glaube, der Mensch bleibt immer Mensch und kann allem widerstehen außer der Versuchung. Das hat schon Oscar Wilde festgestellt.

Spricht Flake Lorenz von der Band Rammstein wirklich so schlecht Englisch, oder hat er sich für den Film nur besonders angestrengt?

Das ist das Privileg des Ostdeutschen, schlecht Englisch sprechen zu dürfen und zu müssen. Ich glaube, das kommt Flakes Charakter entgegen, dass er sein Englisch pflegt und zelebriert.

Wenn es tatsächlich zu einem Treffen mit Herrn Jagger sen. käme, würden Sie dann im kariertem Pullunder auftauchen?

Na ja, es gab ja schon eine Art Treffen in London, ganz am Ende des Films, aber das war jetzt nicht so direkt privat. Zu viele Gedanken über meine Kleidung würde ich mir nicht machen. Dann greift man doch nach dem Falschen und ist overdressed. Ich glaube, ich nehme einfach den Anorak und ziehe los.

Wie viele Pullunder haben Sie denn?

Mittlerweile hängen fünf in meinem Tresor.

Stimmt es, dass Sie Ihre karierten Erkennungszeichen inzwischen im Internet verkaufen?

Das sind nicht wir. Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Das ist irgendeine seltsame Internetfirma.

Also, Sie verkaufen keine Pullunder?

Nein, nein, nein.

Im Entstehungsprozess des Films haben Sie sicher darüber nachgedacht: Was macht einen guten Vater aus?

Das Thema schwingt im Film mit. Was ändert sich, wenn man feststellt, dass der eigene Vater gar nicht der eigene Vater ist? Ist das dann weniger wert? Schließlich hat er den Kindern Stärke und Selbstvertrauen mitgegeben. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie Erziehung geht. Wäre schön, wenn ich es wüsste. Ich habe ja 17 Kinder. Im besten Fall liefert ein Vater all das, was eine Mutter nicht liefern kann.

Welche Rolle spielte Rockmusik in Ihrer Jugend?

Eine ziemlich große. Natürlich war das in Dresden schwierig, immer das gerade aktuelle Rock-Gedöns zu bekommen. Es gab da keinen RIAS. Deshalb waren alle ein bisschen hysterisch, bis es diese Platte oder jener Song bis dahin geschafft hatte. Manches musste man sich in Ungarn organisieren.

Sehen Sie in dem Film auch die Möglichkeit, sich mal anders der DDR-Geschichte zu nähern?

Für mich war das ein neuer Einfallswinkel. Ich lerne Zeitzeugen kennen wie den City-Sänger Toni Krahl oder den einstigen DDR-Funktionär Hartmut König. Und dann reden wir von Mensch zu Mensch.

Aber ohne einen Besuch bei der Stasi geht es dann doch nicht.

Ja, das ist sozusagen der ostdeutsche Feenstaub, der überall drüber liegt. Oder drunter. Je nachdem.

Haben Sie im wirklichen Leben mal in Ihre Stasiakte geguckt?

Ja, aber das war enttäuschend. Ich hatte gehofft, dass die Stasi mir mehr zugetraut hätte. Aber da lag nur so ein ganz dünner Hefter.

Hat die Stasi Sie womöglich nicht ernst genommen?

Genau. Und das finde ich ein bisschen ungerecht. Das ist kränkend.

Wird in Ost und West noch unterschiedlich gelacht?

Wenn wir Kleinkünstler nur wüssten, worüber gelacht wird, egal ob im Norden, Süden, Westen oder Osten? Sogar innerhalb des Ostens wird unterschiedlich gelacht. Und dann gibt es Tage, da lachen die Menschen im Osten wie im Westen genauso. Die Tagesform entscheidet. Trete ich an einem Sonntag oder an einem Montag auf? Hatte das Publikum Geschlechtsverkehr? Wie sieht die Finanzstruktur aus, wie die Altersstruktur? Das klassische Ost-West-Ding hat sich aufgelöst.

Sie haben in Minsk studiert. Was hatte Sie nach Weißrussland verschlagen?

Das war die Liebe, der ich erfolglos hinterher gefahren bin. Und wenn man dann dort ist und weiß, so schnell kommt man nicht wieder hin, dann kann man ja auch ein bisschen studieren. Aber das war wirklich eher ein Versuch. Zum Abschluss in meinen Fächern Architektur und Musik kam es nicht.

Auch später nicht?

Ich bin undiplomiert, außer dass ich fast fertiger Fußpfleger bin.

Warum nur fast?

Das Praktikum für den rechten Fuß hatte ich schon abgeschlossen. Beim linken habe ich mir dann gedacht: Das ist mir alles zu ähnlich.

Dafür haben Sie die politische Wende 1989 von Dresden aus eingeleitet. Heißt es jedenfalls. Wie kamen Sie in diese exponierte Position?

Ich könnte jetzt behaupten, dass ich in Dresden der Allererste gewesen wäre, der sich vor die Panzer gestellt hat. Ich war aber nicht alleine, sondern habe mit anderen gemeinsam gewirkt. Aber wenn man sagt, ich habe es eingeleitet, klingt es eindrucksvoller. Als Künstler braucht man gerade am Anfang der Karriere ein paar Distinktionskriterien.

Haben Sie manchmal Angst, dass Ihnen nichts Witziges mehr einfällt?

Selbstverständlich. Aber: Toi, toi, toi.

Wenn Sie im ZDF in der „Heute-Show“ sitzen: Wie viel Text ist dann festgelegt?

Es gibt ein Skript, und Oliver Welke und ich sprechen uns ab. Aber es ist mein unbedingtes Ziel, dem Moderator ein Schmunzeln zu entlocken. Ich versuche immer, etwas einzustreuen, worauf er nicht vorbereitet ist. Je größer der improvisierte Part ist, desto mehr Spaß macht es.

Trennen Sie eigentlich noch zwischen Olaf Schubert auf der Bühne und Olaf Schubert im wirklichen Leben?

Wenn ich das wüsste. Ich bin da auch selbst mit mir immer im Gespräch. Wer bin ich? Wer war ich? Und wer hätte ich sein können? Momentan bin ich aber mit dem Mischungsverhältnis ganz zufrieden. So lässt sich‘s leben.

Auch wenn es im Film um eine Fake-Identität geht, haben Sie sich trotzdem mit sich selbst beschäftigt: Ist Ihnen etwas über Ihre eigene Vergangenheit klar geworden?

Ich glaube, ich habe manches infrage gestellt. Wie fragil ist das, was man seine Geschichte nennt? Wie viel ist Zufall, was ist vorbestimmt? Man geht zur Schule, dann macht man eine Lehre, und dann arbeitet man 70 Jahre als Schmied. Das kann aber auch ganz anders kommen.

Könnten Sie sich eine andere Karriere vorstellen als die des Großkünstlers im Kleinkunstbetrieb?

Ich habe noch nichts anderes gefunden, was ich kann und was mich interessieren würde. Es gibt ja viele Künstler, die regelrecht darunter leiden, dass sie lieber Komponist geworden wären, aber jetzt auf ihren Gedichten hocken. Da bin ich Gott sei Dank eindimensional genug, um mit mir im Reinen zu sein. Ich trau mir nicht mehr zu.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, sich einen prominenten Vater auszusuchen, und es wäre nicht Mick Jagger: Wer käme in Frage?

Da bin ich ganz klar. Roberto Blanco.

Warum gerade der Schlagersänger?

Da ist alles dabei: Entertainment, Exotik, eine gewisse Exaltiertheit. Mehr braucht es nicht. Das heißt, Moment, vielleicht kommt raus, dass Rex Gildo meine Mutter ist. Aber das wäre dann schon wieder ein anderer Film.