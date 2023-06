Iran: Polizei schießt auf gestohlenen Wagen und tötet Sohn von Autodieb

Konflikte in Ostafrika

Explosion und Terroranschlag erschüttern Somalia – 40 Tote

In Somalia wurden am Freitag mindestens 40 Menschen bei einer Explosion und einem Terroranschlag getötet. Am Morgen explodierte eine Mörsergranate in einem Fußballfeld und tötete zahlreiche Kinder. Später am Abend stürmte eine Terror-Miliz ein Strandhotel und erschoss Zivilisten.