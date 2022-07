Iran: Polizei verbietet Gassigehen in Parks

Einsatz in Sächsischer Schweiz

Wie eine private Hilfsorganisation beim Kampf gegen die Waldbrände hilft

In Sachsen und Brandenburg brennen die Wälder. Mit im Einsatz in der Sächsischen Schweiz ist aktuell auch die Hilfsorganisation @fire. Mitgründer Jan Südmersen berichtet von dem Einsatz von „taktischem Feuer“, der Ausbildung der ehrenamtlichen Kräfte und der aktuelle Waldbrandsituation in Deutschland.