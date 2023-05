Australische Studie: Wer Familie, Freunde und Bekannte hat, lebt länger

Sydney. Die italienische Insel Sardinien hat mehr als sechsmal so viele Hundertjährige wie das Festland und zehnmal so viele wie Nordamerika. Wie die Psychologin Susan Pinker in einem Ted-Talk erklärte, liegt dies nicht an der sonnenverwöhnten Lage der Insel oder der fettarmen, glutenfreien Ernährung. Vielmehr seien es die engen persönlichen Beziehungen und Interaktionen, die die Insulanerinnen und Insulaner pflegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wissenschaftlich erwiesen ist bereits: Wer sich regelmäßig mit Freunden oder Bekannten trifft und kein Gefühl der Einsamkeit aufkommen lässt, dessen Gehirn bleibt länger fit – oder wie das medizinische Fachmagazin „Lancet“ es formuliert: „Gute soziale Verbindungen sind mit einem langsameren kognitiven Verfall verbunden.“ Doch bedeutet mehr Klarheit im Kopf auch ein längeres Leben?

Isolation ist gefährlich

Eine Studie der australischen Universität UNSW in Sydney hat die Thematik nun noch mal genauer untersucht. Die Forscherinnen und Forscher der australischen Hochschule analysierten dabei den Zusammenhang zwischen sozialen Verbindungen und dem Risiko einer kognitiven Beeinträchtigung, einer Demenzerkrankung oder sogar eines früheren Todes. Sie bündelten dabei die Ergebnisse von 13 internationalen Studien, die Menschen ab 65 Jahren über lange Zeiträume begleiteten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir wissen aus früheren Forschungen, dass soziale Verbindungen wichtig für unsere Gesundheit sind und dass uns die Isolation einem höheren Demenz- und Todesrisiko aussetzt“, sagte Suraj Samtani, ein klinischer Psychologe und Hauptautor der Studie. Die Forschung, die im Fachmagazin „Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association“ veröffentlicht wurde, wolle nun noch herausfinden, welche sozialen Verbindungen uns vor Demenz und Tod schützen.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Ohne soziale Kontakte ist der Lebensstil schlechter

Dafür verglichen die Forscherinnen und Forscher die Ergebnisse von Studien aus Ländern mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen. Sie bezogen Australien, die USA und Kanada sowie mehrere Nationen in Europa, Südamerika, Asien und Afrika mit ein. Die Wissenschaftler analysierten die Art der sozialen Verbindung, also zum Beispiel, ob jemand einen Partner oder eine Partnerin hat oder verheiratet ist, und ob er oder sie sich in einer Gemeinschaftsgruppe, also zum Beispiel in einem Club, engagiert. Gleichzeitig warfen die Forscher und Forscherinnen aber auch ein Auge darauf, wie eng eine Verbindung ist, also zum Beispiel, ob die älteren Menschen jemanden hatten, dem sie sich anvertrauen konnten. Zuletzt untersuchten die Forscher natürlich auch noch, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Studien an einer kognitiven Beeinträchtigung oder sogar an Demenz erkrankten und starben.

Bei der Auswertung konnten die Forscherinnen und Forscher bestätigen, dass Studienteilnehmer, die gute soziale Kontakte hatten, ein geringeres Risiko sowohl für eine kognitive Beeinträchtigung wie auch für Demenz und Tod hatten. Häufige Interaktionen mit Familie, Freundinnen und Freunden, monatlich oder wöchentlich, würden das Risiko verringern, an Demenz zu erkranken, wie Samtani erklärte. Lebt man mit anderen zusammen und nimmt an Gemeinschaftsaktivitäten teil, so verringert dies eindeutig auch das Sterberisiko. Dies habe damit zu tun, dass schlechte soziale Beziehungen oft mit einem schlechteren Lebensstil und einer schlechteren Gesundheit einhergehen würden, wie der australische Forscher erklärte. Dies hätten frühere Studien bereits bestätigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Stresskontrolle ist wichtig für das Gehirn“

Engere Beziehungen helfen beispielsweise, Stress abzubauen, da wir uns diesen Personen anvertrauen können und von ihnen Unterstützung erhalten. „Stresskontrolle ist wichtig für das Gehirn und die allgemeine Gesundheit“, wie es in einer Pressemitteilung der Universität heißt. Familie, Freunde und Bekannte aus der Gemeinde würden uns zudem oftmals positiv beeinflussen, gesündere Verhaltensweisen anzunehmen. Ein Beispiel dafür sei, dass es Freunden durchaus gelingen könne, einen an einem Samstagmorgen um 7 Uhr in den Park zu „schleppen“, um Sport zu machen. Letzteres wird als „soziale Ansteckung“ bezeichnet. Insgesamt konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestätigen, dass Beziehungen zu anderen Menschen nicht nur für unsere emotionale, sondern auch für die Gesundheit unseres Gehirns essenziell sind. Sie würden uns helfen, ein längeres und gesünderes Leben zu führen.

Nach der Auswertung der Ergebnisse empfehlen die Forscher nun, sozialen Verbindungen Priorität einzuräumen. Denn sie würden ganz eindeutig das Risiko eines kognitiven Verfalls verringern und einem dadurch helfen, länger zu leben. Der Psychologe Samtani schlägt vor, sich mindestens einmal im Monat mit Freunden und Familie zu treffen und an Gemeinschaftsaktivitäten wie Freiwilligenarbeit oder einem Rotary Club teilzunehmen. „Öffnen Sie jemandem Ihr Herz, wenn Sie sich gestresst fühlen“, sagte er. Auch das Zusammenleben mit anderen, beispielsweise in einem generationenübergreifenden Haushalt, sei hilfreich. Denn: „Die Verbindung mit anderen hilft uns, unseren Körper und Geist gesund zu halten“, so der Forscher.