In Israel ist ein entlaufener Stier durch eine große Bank gerannt. Dabei schlitterte das Tier über den glatten Boden und prallte gegen eine Wand. Das Tier musste betäubt werden.

Tel Aviv. Ein entlaufener Stier ist in Israel in das Verwaltungsgebäude einer großen Bank eingedrungen und dort durch die Flure gerannt. Bilder einer Überwachungskamera zeigten am Montag, wie das massige Tier auf dem glatten Boden schliddert und gegen eine Wand prallt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Sprecherin der Bank Leumi teilte mit, der Stier sei schließlich gefangen und aus dem Gebäude in Lod bei Tel Aviv geführt worden. Es habe weder größeren Sachschaden noch Verletzte gegeben.

Besitzer nahm Tier wieder mit

Die Nachrichtenseite „ynet“ berichtete, ein herbeigerufener Tierarzt habe außerhalb des Gebäudes einen Pfeil mit Beruhigungsmittel auf den Stier geschossen, um ihn unter Kontrolle zu bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Besitzer habe das Tier dann wieder an sich genommen.

RND/dpa