Explosion auf Istanbuler Einkaufsstraße: Mehrere Tote und Verletzte

Auf einer Einkaufsstraße in Istanbul, einem touristischen Hotspot in der türkischen Metropole, kommt es zu einer Explosion. Die Rede ist davon, dass „viele Menschen“ verletzt sind und es auch Tote gibt. Rettungskräfte und Polizei sind in großer Zahl vor Ort.