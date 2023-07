Proteste auf sozialen Medien nach Zehn-Sekunden-Grabsch-Urteil in Italien

Rom. In Italien sorgt ein Gerichtsurteil für viel Wut: Ein Mann hatte im April 2022 eine Schülerin in einer Schule in Rom begrabscht. Auf einer Treppe hatte er der 17-Jährigen von hinten in die Hose gefasst. Der beschuldigte Hausmeister verharmlost die Tat – es sei ein Scherz gewesen, wie die BBC und andere Medien berichten. Das Gericht schlug sich in dieser Woche auf die Seite des 66-Jährigen. Der Mann wurde nicht verurteilt.

Vor allem junge Menschen protestieren auf den sozialen Medien gegen die Entscheidung des Gerichts. Das hatte erklärt, der Übergriff habe weniger als zehn Sekunden gedauert und sei ohne lüsterne Abschichten erfolgt. Darum sei „keine Straftat zu erkennen“.

„Für mich war das kein Scherz“

Die betroffene Teenagerin fühlt sich betrogen, von der Schule und vom Rechtssystem. „Die Richter schätzen das als Scherz ein? Für mich war das kein Scherz“, sagte die Schülerin der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“. In den sozialen Medien ist die Empörung groß. Die Botschaft: Egal wie lang oder kurz ein Übergriff dauert, sexuelle Belästigung bleibt sexuelle Belästigung. Die Hashtags #10secondi und #palpatabreve (kurzes Begrabschen) trenden gerade in Italien. Viele Italienerinnen verdeutlichen, wie lang zehn Sekunden sein können. Hierzu teilen sie Videos, in denen sie sich selbst für zehn Sekunden an die Brust oder im Intimbereich anfassen oder anfassen lassen. Auch Männer bekunden ihre Solidarität und positionieren sich gegen den Richtspruch.

In Italien ist es nicht das erste Mal, dass ein sexueller Übergriff von einem Gericht als Witz abgetan wird. Ein 65-Jähriger wurde im Jahr 2016 freigesprochen. Seine Übergriffe gegen Kolleginnen wurden damals als „unreifen Humor“ eingestuft.

