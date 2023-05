Italien kämpft gegen die Wassermassen. Ganze Landstriche stehen unter Wasser, Autos versinken in den Fluten, Häuser werden überflutet. Mancherorts kommen die Helfenden nur noch mit dem Boot voran. Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage haben das Land in den Ausnahmezustand versetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mindestens acht Menschen kamen dabei ums Leben, wie Irene Priolo, Vizepräsidentin der am heftigsten betroffenen Region Emilia-Romagna, am Mittwoch mitteilte. „Wir erleben ein Ereignis von dramatischem Ausmaß“, sagte sie. „Das hat es in dieser Größenordnung in unserer Region noch nie gegeben.“ Der Bürgermeister der Stadt Ravenna, Michele De Pascale, sprach von der „schlimmsten Nacht in der jüngsten Geschichte der Emilia-Romagna“. Unter den Toten soll auch eine Deutsche sein, wie die Münchner Zeitung „tz” schreibt. Dabei beruft sich die „tz” auf mehrere übereinstimmende Berichte italienischer Medien. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Retter im Dauereinsatz

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni versprach Hilfe für die von der Sturmkatastrophe betroffenen Regionen. Bilder und Videos aus Italien, die im Internet kursieren, lassen das ganze Ausmaß der Naturgewalten erahnen. Über soziale Netzwerke teilen Nutzerinnen, Nutzer und offizielle Stellen Eindrücke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die italienische Feuerwehr verbreitet über Twitter regelmäßige Updates. So zeigt ein Videoclip Aufnahmen, die aus einem Hubschrauber über dem Gebiet von Forlì gemacht wurden. Forlì ist einer der am stärksten von dem Extremwetter betroffenen Orte. Die 115.000-Einwohner-Stadt in der Provinz Forlì-Cesena ist teilweise noch ummauert und von historischen Gebäuden geprägt. Die Stadt liegt in der Nähe der Rennstrecke von Imola, wo am Wochenende ein Formel-1-Rennen stattfinden sollte. Der Tweet der Feuerwehr wurde von vielen Menschen kommentiert. Eine Nutzerin schrieb: „Was für ein Chaos. Vielen Dank für die Arbeit, die Sie leisten.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Hilfsorganisation Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico informierte ebenfalls via Twitter über Rettungsmaßnahmen. Sie gehört zum italienischen Alpenverein und ist auf Bergrettung und Höhlenrettung spezialisiert. Man sei ununterbrochen im Einsatz und koordiniere sich mit dem Zivilschutz, der Regionalverwaltung und der Feuerwehr. Ein anderer Clip zeigt, wie die Einsatzkräfte nachts durchs Wasser waten, vorbei an einem Auto, Stirnlampen helfen ihnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Nachrichtenseite „Local Team” zeigte Drohnenaufnahmen von einer eingestürzten Brücke im Raum Bologna, der Ponte della Motta. Wegen der außergewöhnlich heftigen Niederschläge traten 21 der insgesamt 23 Flüsse in der Region Emilia-Romagna über die Ufer. 37 Gemeinden waren vom Hochwasser betroffen. Die Behörden registrierten zudem 250 Erdrutsche, 120 davon mit schweren Folgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regionalpräsident Stefano Bonaccini sprach von „unglaublichen Zahlen und sehr vielen Evakuierten”. Der Zivilschutz berichtete zudem von etwa 50.000 Menschen ohne Strom und 100.000 Leuten ohne Mobilfunknetz. Der regionale Bahnverkehr in der Emilia-Romagna wurde komplett eingestellt. In 36 Stunden habe es pro Quadratmeter durchschnittlich 200 Liter Wasser geregnet, in manchen Gegenden sogar 500 Liter. Rettungseinsätze und Evakuierungen seien schwierig, weil viele Straßen in der Emilia-Romagna bereits überflutet seien, sagte die Vizechefin des Zivilschutzes, Titti Postiglione.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das Auswärtige Amt warnt auf seiner Internetseite vor Reisen nach Italien. „Aufgrund anhaltender, zum Teil starker Regenfälle und heftiger Gewitter ist in ganz Italien mit Einschränkungen zu rechnen”, heißt es da. Besondere Vorsicht gelte momentan in den Regionen Emilia-Romagna sowie in Sizilien. Im Landesinnern bestehe die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen; an der gesamten Küste auch Mittel- und Süditaliens könnten Sturmfluten einsetzen. Viele Straßen seien unpassierbar, es komme zu Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr. Das Auswärtige Amt rät, sich über lokale und soziale Medien zu informieren. Auf Twitter, Facebook und Instagram sind allerdings keine Warnungen des Auswärtigen Amts zu finden.

Der italienische Journalist Giovanni Terzi veröffentlichte auf Instagram Amateurvideoaufnahmen aus dem Katastrophengebiet. Zu sehen sind unter anderem überflutete Straßen, aus denen Autos ragen, im Hintergrund sind Alarmtöne zu hören. Dazu schrieb Terzi: „Die Emilia Romagna ist meine Heimat, und sie so zu sehen, bricht mir das Herz. Aber ich weiß, dass die Frauen und Männer dieser Region außergewöhnlich sind.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wegen der Überschwemmungen ist das für Sonntag geplante Formel-1-Rennen in Imola in dem Gebiet abgesagt worden. Es sei nicht sicher, den Grand Prix in Italien unter den aktuellen Umständen zu veranstalten, teilte die Rennserie am Mittwoch via Twitter mit. „Es wäre nicht richtig, in dieser schwierigen Zeit für weiteren Druck für die lokalen Behörden und Sicherheitskräfte zu sorgen”, hieß es nach Beratungen der Formel-1-Spitze mit den zuständigen Ministerien, der Regionalverwaltung und dem italienischen Motorsportverband. Es handle sich um eine gemeinsame Entscheidung, die man getroffen habe, weil man die Sicherheit der Fans, der Teams und der Mitarbeiter nicht garantieren könne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Twitter-Nutzerin teilte Fotos aus den betroffenen Regionen und schrieb dazu: „Für diejenigen, die sich über die Absage von Imola beschweren, das hier sind die Bedingungen, mit denen die Emilia-Romagna momentan konfrontiert ist.” Ob das Rennen nachgeholt werden kann, ist noch unklar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Auch auf dem Balkan wurden Überschwemmungen, Erdrutsche und Evakuierungen gemeldet. Die Una überschwemmte Gebiete in Nordkroatien und Nordwestbosnien, wo die Behörden den Notstand ausriefen. Der Bürgermeister der Stadt Bosanska Krupa in Bosnien teilte mit, Hunderte Häuser stünden unter Wasser. „Wir haben eine Apokalypse”, sagte Amin Halitovic dem Regionalsender N1. „Wir können die überschwemmten Häuser nicht mehr zählen. So etwas hat es noch nie gegeben.”

Im Osten von Slowenien kam es zu Dutzenden Erdrutschen, von denen viele Häuser und Infrastruktur gefährdeten. In Kroatien verteilten Soldaten und Rettungsteams Lebensmittel an die Menschen, die ihre Häuser im Hochwassergebiet nicht verlassen konnten. Todesopfer wurden nicht gemeldet.

RND/dad/dpa/AP