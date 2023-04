Wie europäische Länder für ihre Sprache kämpfen

Die rechte italienische Regierung plant ein Verbot von englischsprachigen Fremdwörtern in staatlichen Behörden oder Medien. Der Gesetzentwurf sorgt für Diskussionen – ist aber keineswegs ein Einzelfall. Auch andere europäische Länder kämpfen seit Jahren gegen den Einzug von Anglizismen in ihre Sprache.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will Anglizismen aus der italienischen Sprache verbannen.

Italien will Fremdwörter verbieten

Italien will Fremdwörter verbieten

Hannover. Italiens rechte Regierungspartei plant ein Gesetz mit weitreichenden Folgen: Geht es nach der Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni dürfen künftig Behörden und andere staatliche Institutionen im Land keine Fremdwörter mehr verwenden – dazu zählen insbesondere englischsprachige Vokabeln. Verstoßen diese gegen das Verbot, wäre eine Geldstrafe zwischen 10.000 und 100.000 Euro möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gelten soll das Gesetz für Ämter, Staatsbetriebe, aber auch für das staatliche Fernsehen. Vom Sprachverbot betroffen wären demnach nicht nur Bedienstete von Behörden, sondern auch Lehrkräfte oder Medienschaffende. Aus der Opposition hagelt es angesichts der Pläne heftige Kritik.

Ganz neu ist der Vorstoß Giorgia Melonis und ihres Vizepräsidenten Fabio Rampelli aber nicht: Schon in der Vergangenheit hatten Regierungen in Europa immer wieder versucht, mit Gesetzen und Verboten die eigene Sprache zu regulieren – mal mehr und mal weniger radikal. Ein Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Italien: Sprachverbote unter Mussolini

In Italien selbst sind derartige Gesetze keine ganz neue Erfindung. Schon 1929 verbot die faschistische Regierung unter Benito Mussolini offiziell die Verwendung von Fremdwörtern in Italien. Ziel war es damals, die italienische Kultur von fremden Einflüssen zu säubern. Neue italienische Wörter wurden erfunden, um die ausländischen zu ersetzen – zudem entstand eine riesige Kultur, um ausländische Filme ins Italienische zu synchronisieren. Betroffen von den Gesetzen waren auch die zahlreichen Regionalsprachen in Italien.

Mit der Zeit wurden die Verbote schwerwiegender – das Sprechen in Fremdsprachen, insbesondere Englisch und Französisch, kam in Italien einem Verrat gleich. 1940 betrug die Strafe für den Gebrauch von Fremdwörtern bis zu sechs Monate Gefängnis.

Mit der Zeit wurden immer neue Substantive für fremdsprachige Wörter geschaffen – sogar englischsprachige Namen von Personen wurden ins Italienische übersetzt. Lebensmittel wie der Insalata Russa (russischer Salat) wurden in Insalata tricolore (dreifarbiger Salat) umbenannt – und der Schraubenschlüssel, der in Italien übersetzt auch „Chiave Inglese“ (englischer Schlüssel) genannt wurde, wurde zum „Chiavemorsa“.

Wortneuschöpfungen in Nazi-Deutschland

Auch die Nazis in Deutschland schraubten kräftig per Gesetz an der eigenen Sprache herum. Statt der Verbannung von Fremdwörtern ging es hier jedoch vor allem um das Verbreiten der NS-Propaganda. Nach dem Machtantritt wurde etwa ein Unterricht für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten eingerichtet, der neben der NS-Ideologie und den NS-Politikern vor allem die regierungsoffizielle Terminologie behandelte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Duden-Ausgaben zwischen 1933 und 1941 wurde eine Flut neuer NS-Vokabeln hinzugefügt, darunter Worte wie „Arbeitsfront“, „aufnorden“ oder „Deutsches Jungvolk“. Und für Pressevertreterinnen und -vertreter gab es eindeutige Sprachregeln, welche Wörter im Sinne der NSDAP benutzt werden durften – und welche nicht.

Die Formulierungen „katholisches Volk“, „Kirchenvolk“, „evangelisches Volk“ seien zu vermeiden, heißt es etwa in einem Schreiben – es gebe nur „ein deutsches Volk“. Auch das Wort „Propaganda“ solle nicht „missbräuchlich“ eingesetzt werden, gleiches gelte für den Begriff „Rasse“. Der Begriff „Kampfflugzeuge“ dürfe nur für deutsche Flugzeuge verwendet werden – und das Adjektiv „tapfer“ gelte ausschließlich für deutsche Soldaten.

Frankreich und die Radioquote

Heute sind Sprachgesetze in Europa weitaus weniger radikal – aber dennoch weiterhin präsent. Immer wieder ist die Debatte vor allem im Nachbarland Frankreich Thema. Seit Jahren versucht das Land, englische Wörter zumindest aus offiziellen Publikationen zu verbannen. Die Bemühungen gehen auf ein Sprachschutzgesetz aus dem Jahre 1994 zurück. Das sogenannte „Loi Toubon“ soll die französische Sprache erhalten und vor äußeren Einflüssen, allen voran Anglizismen, bewahren. So heißt der Computer in Frankreich nicht, wie überall sonst auf der Welt, Computer, sondern „ordinateur“ – und das Wort „online“ „en ligne“.

Im vergangenen Jahr nahm die französische Politik schließlich die Gaming-Branche ins Visier. In einem Entwurf schuf die Regierung 40 neue Begriffe. Der Streamer oder die Streamerin sollen demnach künftig „jouer-animateur“ beziehungsweise „joueuse-animatrice en direct“ heißen – aus „E-Sports“ wird demnach „jeu vidéo de compétition“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Ebenfalls im Jahre 1994 wurde im Land eine Radioquote eingeführt. Demnach müssen Stationen in Frankreich mindestens zu 40 Prozent französischsprachige Musik senden – über die Jahre wurde die Quote, je nach Sendeformat, ein wenig gelockert. Bei den Radiobetreibern sorgt das Gesetz trotzdem seit jeher für Kritik: Radiosender werden regelmäßig wegen Verstößen verwarnt und protestieren. Sie fühlen sich bevormundet und fürchten wirtschaftliche Einbußen. Viele der Betreiber glauben, ihr Publikum wolle lieber englischsprachige Musik hören.

Russland ohne Anglizismen

Ein Problem mit Anglizismen hat auch Russland. Dessen Präsident Wladimir Putin hatte erst im März ein Gesetz unterzeichnet, das vorschreibt, „die Normen der zeitgenössischen russischen Literatursprache“ einzuhalten. Details soll eine Regierungskommission festlegen.

Konkret heißt es im Gesetz: „Bei der Verwendung des Russischen als Staatssprache der Russischen Föderation ist es nicht erlaubt, Wörter und Ausdrücke zu verwenden, die nicht den Normen des modernen Russisch entsprechen ... mit Ausnahme von Fremdwörtern, die keine weitverbreiteten Entsprechungen im Russischen haben.“ Eine Liste der fremdsprachigen Begriffe, die innerhalb der Staatssprache weiterhin verwendet werden dürfen, solle in Wörterbüchern veröffentlicht werden.

Die russische Regierung kann mit dem neuen Gesetz nicht nur einzelne Wörter, sondern auch ganze Bücher und andere Werke verbieten, sollten darin Wörter außerhalb der russischen Sprache auftauchen. Betroffen sind insbesondere staatliche Behörden, Gerichte, aber auch Medien, Kinos und Werbetreibende. Eine Strafe bei möglichen Verstößen sieht das Gesetz allerdings nicht vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Förderprojekte in Wales, Irland und Neuseeland

Andere Länder suchen derweil einen deutlich friedlicheren Weg, um die eigene Sprache zu erhalten. Irland etwa hatte 2010 eine 20-Jahres-Strategie verabschiedet, um die irische Sprache zu stärken – dazu gehört vor allem die Förderung in Bildungseinrichtungen.

Wales bemüht sich, das Walisisch zu erhalten, das aufgrund der Verbreitung von Englisch eine immer geringere Rolle einnimmt. Mit gezielten Bildungsprojekten soll die Zahl der walisisch sprechenden Menschen im Land bis 2050 von etwa 800.000 auf eine Million steigen.

Und Neuseeland plant, Maori, die Sprache der Ureinwohner und Ureinwohnerinnen, zusammen mit der zweiten Amtssprache des Landes, in allen Schulen des Landes zu unterrichten.

Kampf ums Gendern in Deutschland

Ein Kulturkampf um die eigene Sprache läuft längst aber auch wieder in Deutschland. Hier geht es in Debatten jedoch weniger um Anglizismen – sondern um die bei vielen Bürgerinnen und Bürgern umstrittene geschlechtergerechte Sprache. Zumindest auf Kommunalebene hatte es diesbezüglich bereits entsprechende Entscheidungen gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt Bremerhaven beschloss im vergangenen Jahr, Schreibweisen mit Gendersternchen oder Doppelpunkten in der Verwaltung zu verbieten. Kurz darauf jedoch zog die Koalition aus SPD, CDU und FDP den Beschluss wieder zurück.

Im Thüringer Landtag hatte die CDU im vergangenen Jahr einen Antrag gegen gendergerechte Sprache durchgesetzt. Thüringens Landesbehörden sollen damit auf gendergerechte Sprache verzichten. Halten müssen sich die Institutionen daran aber nicht – es handele sich nur um eine Aufforderung. Begründet wird der Antrag laut CDU damit, dass für „Veränderungen der deutschen Sprache im Sinne der sogenannten Gendersprache eine Mehrheit nicht existiert, wie verschiedene Umfragen belegen“ und die „Gendersprache grammatikalisch falsch“ sei.

Die Stadt Hamburg ist von derartigen Regeln noch weit entfernt – allerdings gibt es hier eine Bürgerinitiative, die eine Abschaffung von Gendersprache in den Behörden fordert.