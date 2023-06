Von „Hanoi Jane“ zur Klimaaktivistin – was hat Jane Fonda so politisiert?

So hatte sich Bauunternehmer Richard Siegfried Lugner den gut bezahlten Besuch seines Stargasts sicher nicht gedacht: Erst lehnte Jane Fonda beim diesjährigen Wiener Opernball die Stretchlimo ab, die sie vom Flughafen abholen sollte. Dann kritisierte sie die Veranstaltung scharf, weil der Erdölkonzern OMV zu den Sponsoren zählte: „Diese fossilen Energiekonzerne sind kriminell. Sie töten den Planeten und wollen sich mit kulturellem Engagement gesellschaftsfähig machen.“ Und dann verteidigte Fonda auch noch die Letzte Generation: „Wir müssen auf die jungen Menschen hören.“

Wo Fonda auftaucht, fallen klare Worte

Fonda ließ Lugner, Spitzname Mörtel, gar nicht mehr ans Mikrofon. Warum sie denn überhaupt nach Wien gekommen sei, wurde sie gefragt. Sie brauche das Geld für ihre Hilfsorganisation GCAPP zur Verhütung von Teenagerschwangerschaften. Von der Existenz des Opernballs habe sie erst durch die Einladung erfahren, so Fonda.

Wo Jane Fonda auftaucht, fallen klare Worte – und das seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die Hollywoodschauspielerin ist keine jener Prominenten, die sich aus Marketinggründen mal eben mit Weltverbesserungsideen schmücken. Zeit ihres Lebens hat sie sich eingemischt: gegen den Vietnam-Krieg, für Bürgerrechte, gegen Rassismus und Pipelines durchs Land von Ureinwohnern und nun schon seit geraumer Zeit für das Klima.

Die Frau hat zwei Oscars, aber ist im Herzen Aktivistin geblieben. Sie gilt als eine Ikone Amerikas und ist immer noch umstritten. Einst stand sie auf der schwarzen Liste des FBI.

Im Alter von 85 Jahren macht Fonda einfach immer weiter: Bei der virtuellen Auftaktveranstaltung zu einem im September geplanten „March To End Fossil Fuels“ in New York, unterstützt unter anderem von Fridays for Future, war sie in der Nacht zu Freitag ausdrücklich als Klimaschützerin – und nicht als Schauspielerin – angekündigt.

Fonda im knallroten Mantel

Zeitgleich zu dem von UN-Generalsekretär António Guterres angestoßenen Klimatreffen der Vereinten Nationen soll im September auf der Straße Druck gemacht werden, die Ära der fossilen Brennstoffe zu beenden. Adressat der Großdemonstration ist auch US-Präsident Joe Biden, der trotz seiner gegenteiligen Versprechungen im Wahlkampf ein neues Öl- oder Gasprojekt nach dem anderen absegne, so die Veranstalter der Demonstration.

Schon vor der Corona-Pandemie kreuzte Fonda regelmäßig bei Klimademonstrationen in Washington auf: In knallrotem Mantel führte sie die nicht genehmigten „Fire Drill Fridays“-Proteste vor dem Kapitol an. Unter großem Medienrummel ließ sie sich festnehmen, gleich mehrfach. Demonstrativ reckte sie ihre gefesselten Hände in die Kameras. Von einer guten Show versteht Fonda schon von Berufs wegen viel.

Für ein paar Monate zog Fonda 2019 eigens nach Washington. Sie wolle „ihr Leben auf den Kopf stellen“, sagte sie. Dann musste sie ihren Netflix-Verpflichtungen nachkommen: Sie drehte gerade die nächste Staffel der Serie „Grace and Frankie“. Der Streamingkonzern entließ sie nicht wie gewünscht aus ihrem Vertrag. Inzwischen sind in Fondas Filmografie noch ein paar weniger wichtige Kinowerke hinzugekommen, zuletzt die romantische Komödie „Book Club – Ein neues Kapitel“.

Schauspielruhm und Engagement: Kaum jemand verbindet das so elegant wie Fonda, auch nicht der umweltbewegte Leonardo DiCaprio, von dem in Sachen Klimaschutz in jüngster Zeit vergleichsweise wenig zu hören war. Ihre Oscars gewann Fonda schon in den Siebzigern mit gesellschaftspolitisch klar positionierten Filmen: mit Alan J. Pakulas „Klute“ (1971), einem Thriller über das wachsende Misstrauen in den US-Staat, und mit Hal Ashbys Drama „Coming Home“ (1978) über die leidvolle Rückkehr von Veteranen aus dem Vietnam-Krieg.

„Hanoi Jane“ in Nordvietnam

Mit Vietnam verbindet sich ihr wohl größter Skandal: 1972 besuchte Fonda aus Protest gegen den Krieg die nordvietnamesische Hauptstadt Hanoi. Sie setzte sich auf ein Flugabwehrgeschütz des Vietcong, schaute lachend unterm Helm durchs Zielfernrohr und ließ sich dabei fotografieren. Für manche Amerikaner ist sie bis heute die „Hanoi Jane“ geblieben, eine Verräterin an der Nation, auch wenn sie den Schnappschuss später reumütig einen Fehler nannte. Keineswegs habe sie das US-Militär verhöhnen wollen.

Ihren eigentlichen Durchbruch in Hollywood hatte die Tochter von Henry Fonda und ältere Schwester von Peter Fonda mit einem ganz anders gelagerten Film: Als Pin-up-Püppchen „Barbarella“ (1968) reiste sie durch die Galaxis und erlebte erotische und durchaus ironisch aufgeladene Abenteuer. Sophia Loren und Brigitte Bardot hatten die Rolle in der schrägen Science-Fiction-Fantasie abgelehnt.

Fonda hat längst ihren Frieden mit ihrem Auftritt als fleischgewordene Männerfantasie gemacht, damals inszeniert von ihrem ersten Ehemann, dem französischen Regisseur Roger Vadim. Die Amerikaner aber hätten ihr, so hat sie mal gesagt, bis heute nicht vergeben, dass ihre Barbarella es gewagt habe, den Mund aufzumachen. „Unterschätze nie, was stumm unter der Oberfläche einer gegen den Strich gebürsteten Blondine mit falschen Wimpern brachliegt“, schrieb sie 2005 süffisant in ihrer Autobiografie „My Life So Far“.

„Feminismus hat nichts damit zu tun, ob man Make-up trägt oder nicht. Es geht dabei um die eigene Selbstwahrnehmung. Jane Fonda

Unbeirrbar ist Fonda ihren Weg als bekennende Feministin gegangen. Und diesen definiert sie nach ihren eigenen Regeln: „Feminismus hat nichts damit zu tun, ob man Make-up trägt oder nicht. Es geht dabei um die eigene Selbstwahrnehmung. Darum, dass sich Frauen darüber im Klaren sind, dass sie ein Grundrecht darauf haben, sich selbst zu verwirklichen.“ Als während der Corona-Pandemie halb Hollywood bei digitalen Preisverleihungen in Jogginghosen auf dem Sofa lümmelte, nahm Fonda im Abendkleid kerzengerade auf einem Stuhl Platz.

Mit ihrem Make-up-Ausspruch spielte Fonda wohl auch auf ihre Zeit als Aerobic-Frontfrau an. Anfang der Achtziger schob sie die Fitnesswelle in den USA an. Das Trainingsvideo „Jane Fonda’s Workout“ gilt als meistverkaufte Videokassette des 20. Jahrhunderts. Das Geld verwendete sie auch für die Wahlkampagnen ihres zweiten Ehemanns, des demokratischen Politikers Tom Hayden (2001 ließ sie sich von ihrem dritten Ehemann, dem Medienmogul Ted Turner, scheiden).

Zum Alter hat Fonda offenbar ein entspanntes Verhältnis: „Ich bin mir sehr bewusst, dass ich dem Tod näher bin. Und das macht mir eigentlich nicht so viel aus“, sagte sie im US-Fernsehen. „Wen kümmert es, wenn ich meine alten Gelenke nicht mehr habe.“ Fonda hat zwei künstliche Hüften sowie ein künstliches Kniegelenk. Eine Krebserkrankung hat sie vor Kurzem glücklich überstanden.

Keine Projekte, nur die Klimakrise

All diese Strapazen sind ihr nicht anzusehen, wenn sie sich perfekt geschminkt und gern auch mit Strähnchenfrisur irgendwo auf dem roten Teppich blicken lässt – und das dürfte nicht nur an den Schönheitsoperationen liegen, zu denen sie sich bekannt hat (und auch zu früherer Magersucht). Jüngst hatte sie einen Auftritt beim Filmfestival in Cannes. Da machte sie eine klare Ansage: „Ich habe keine Projekte, außer, dass ich versuche, die Klimakrise zu bekämpfen“, sagte sie. Auch auf die US-Präsidentschaftswahlen im Herbst 2024 wolle sie Einfluss nehmen.

Mag ihre eigene Lebensspanne begrenzt sein: Den Kampf für die Rettung des Planeten setzt Fonda an der Seite der jungen Menschen unbeirrt fort. Jede Wette: Spätestens im September sehen wir sie wieder beim „March To End Fossil Fuels“ in New York auf der Straße, womöglich mit knallrotem Mantel und knallrotem Hut.