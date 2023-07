Mindestens sechs Tote bei heftigen Regenfällen in Japan

Tokio. Tagelange heftige Regenfälle im Südwesten Japans haben mindestens sechs Menschen in den Tod gerissen und Schäden angerichtet. Nach drei Menschen wurde in den Präfekturen Saga und Oita auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu am Dienstag weiter gesucht, wie japanische Medien berichteten.

In der Präfektur Yamaguchi wurde ein Mann laut der Nachrichtenagentur AP am Montag tot in seinem Auto entdeckt, dass in einen Fluss gestürzt war. In Soeda begrub ein Erdrutsch zwei Menschen. Einer konnte gerettet werden, der andere überlebte nicht.

Unterdessen begannen die Bewohner mit den Aufräumarbeiten. Flüsse waren über die Ufer getreten und an mehreren Orten Erdrutsche niedergegangen. Der Eisenbahnverkehr was unterbrochen. Mancherorts gab es kein Trinkwasserversorgung mehr. Häuser wurden zerstört. Zwischenzeitlich waren Hunderttausende Bewohner im Südwesten des Inselreiches aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Warnung vor Wolkenbrüchen

Der Wetterdienst hatte am Montag vor Wolkenbrüchen auf der Insel Kyushu gewarnt. Menschen, die in der Nähe von Flüssen und in Bergregionen leben, wurden zu äußerster Vorsicht gemahnt. Kabinettssekretär Hirokazu Matsuno sagte, die Regierung konzentriere sich auf Such- und Rettungsaktionen. Menschenleben seien jetzt das Wichtigste.

RND/dpa/AP