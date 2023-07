Zwei Tote und sechs Vermisste nach Unwettern in Japan

Tokio. Heftige Regenfälle haben im Südwesten Japans Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst, bei denen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Mindestens sechs weitere wurden am Montag noch vermisst, wie die Notdienste mitteilten. In der Präfektur Yamaguchi wurde ein Mann tot in seinem Auto entdeckt, das in einen Fluss gestürzt war. In Soeda begrub ein Erdrutsch zwei Menschen. Einer konnte gerettet werden, der andere überlebte nicht.

In den Regionen Kyushu und Chugoku traten Flüsse über die Ufer. Straßen wurden gesperrt, der Eisenbahnverkehr unterbrochen. Mancherorts brach die Trinkwasserversorgung zusammen. Der Fernsehsender NHK zeigte zerstörte Häuser, von denen nur noch das Dach übrig war, und eine vom Hochwasser eines Flusses überspülte Brücke.

1,7 Millionen Menschen auf Kyushu gefährdet

Der Wetterdienst warnte vor Wolkenbrüchen auf der Insel Kyushu und mahnte Menschen, die in der Nähe von Flüssen und in Bergregionen leben, zu äußerster Vorsicht. Etwa 1,7 Millionen Menschen in gefährdeten Gebieten wurden aufgerufen, Schutz zu suchen. Kabinettssekretär Hirokazu Matsuno sagte, die Regierung konzentriere sich auf Such- und Rettungsaktionen. Menschenleben seien jetzt das Wichtigste.

RND/AP