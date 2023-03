Jena und Erlangen: Klimaaktivisten klettern auf Schornsteine von Heizkraftwerken

Am frühen Mittwochmorgen haben Klimaaktivisten in Thüringen und Bayern die Schornsteine zweier Heizkraftwerke besetzt. Dort spannten sie Transparente auf, die die Nutzung von Erdgas kritisieren. In Jena wurde die Aktion sogar als Spontanversammlung genehmigt.

Jena. Fünf Klimaaktivisten sind am Mittwochfrüh auf die Schornsteine des Heizkraftwerks Jena geklettert. Die Polizei sei gegen 6.45 Uhr über den Vorfall informiert worden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Vor Ort entdeckten die Beamten zwei Menschen in rund 90 Meter Höhe sowie drei weitere, die sich in etwa 70 Meter Höhe aufhielten. Alle seien mit Sicherungstechnik ausgestattet, hieß es. Den Angaben zufolge entrollten die Aktivisten ein Transparent mit der Aufschrift „Gas is over“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Obwohl es sich um ein Privatgelände handele, habe der Leiter der Versammlungsbehörde der Stadt Jena die Aktion als Spontanversammlung genehmigt, teilte der Polizeisprecher mit. Ziel sei es aufgrund der Gefahr für die Beteiligten, nicht zuviel Druck auszuüben, hieß es. Es werde versucht, die Aktivisten zum Herunterklettern zu bewegen. Die Kommunikation mit den Menschen auf den Schornsteinen sei derzeit allerdings schwierig, so der Sprecher.

Die Feuerwehr sei mit Spezialgeräten zur Höhenrettung wie beispielsweise Sprungkissen vor Ort. Außerdem seien Spezialkräfte für eine mögliche Räumung angefordert worden, die zurzeit auf dem Weg nach Jena seien, teilte der Sprecher mit. Die Energieversorgung sei durch die Aktion nicht gefährdet. Das Kraftwerk, zu dem die Schornsteine gehören, sei im Moment aufgrund einer technischen Umstellung nicht in Betrieb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach eigenen Angaben protestieren die Aktivisten unter anderem gegen die Europäische Gaskonferenz, die heute in Wien zu Ende geht. Konzerne und Politiker verhandeln hier über die Zukunft von Gas. Ein Bündnis von Klimaaktivisten hatte in diesem Zusammenhang international zu Protestaktionen aufgerufen.

Klimaaktivisten besetzen Kraftwerksschornstein auch in Erlangen

Auch im bayerischen Erlangen haben Klimaaktivisten den 141 Meter hohen Schornstein des Heizkraftwerkes besetzt. Auf einem dort entrollten Banner forderten sie am Mittwochmorgen den Ausstieg aus der Nutzung von Gas als Brennstoff. Die Stadtwerke Erlangen und die Polizei bestätigten die Aktion. Das Kraftwerk blieb währenddessen in Betrieb.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Den Aktivisten zufolge hatte die Aktion um 5.00 Uhr nachts begonnen. Die beiden Personen auf dem Schornstein wollten einem Sprecher der Gruppe zufolge bis zum frühen Nachmittag dort ausharren und dann wieder herunterkommen. Die Polizei war vor Ort, äußerte sich zunächst aber nicht zu möglichen weiteren Schritten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa