Jerusalem: Sieben Menschen werden bei Explosion an Bushaltestelle verletzt

Auto fährt an Düsseldorfer Weihnachtsmarkt in Menschengruppe - zwei Schwerverletzte

Ein SUV fährt am Dienstagabend an der Düsseldorfer Einkaufsmeile an der Königsallee in einem Menschengruppe. Es gibt sechs Verletzte - zwei schwebten zunächst in Lebensgefahr. Die Polizei geht nicht von einem Anschlag aus.