﻿Hoffnung für Hayfaa Sharaf Elias: Jesidin aus Hannover droht zunächst keine Abschiebung

Hayfaa Sharaf Elias will auf Dauer in Deutschland bleiben. Ihr Chef kämpft für sie.

Hannover. Hoffnung für die Jesidin Hayfaa Sharaf Elias: Bis zum Ende ihrer Ausbildung ist die 20-Jährige vor einer Abschiebung in den Irak geschützt. Das teilte das niedersächsische Innenministerium jetzt auf Nachfrage mit. Elias verfüge derzeit über einen bis zum 6. Juni 2025 gültigen Aufenthaltstitel, heißt es in seiner Antwort. Dieser sei durch die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), die bisherige dauerhafte Aufenthaltserlaubnis der jungen Jesidin nach dem Suizid des Vaters zu widerrufen, vorerst nicht berührt. Die Entscheidung des Bamf sei noch nicht bestandskräftig. Der Hintergrund: Der Anwalt von Elias klagt vor dem hannoverschen Verwaltungsgericht gegen den Bescheid des Bundesamtes.

Jesidin aus Hannover: Klage hat aufschiebende Wirkung

Auch diese Klage hat nach Angaben des Innenministeriums aufschiebende Wirkung. Eine Aufenthaltsbeendigung stehe also derzeit nicht zu befürchten. Wann die Klage aber verhandelt wird, steht in den Sternen. Es gebe noch sehr viele ältere Verfahren von Irakern am Verwaltungsgericht, räumte eine Sprecherin gegenüber dieser Zeitung ein. Konkrete Angaben, wann über die Klage entschieden werde, könne man deshalb nicht machen.

Eines dieser älteren Verfahren ist das der Mutter von Hayfaa Sharaf Elias. Sie geht offenbar seit 2018 gegen einen ablehnenden Asylbescheid des Bundesamtes am Verwaltungsgericht Hannover vor. Das Verfahren sei noch anhängig, heißt es im Bescheid ihrer Tochter.

Arzt kämpft für seine Auszubildende - Flüchtlingsrat kritisiert Bamf

Hayfaa Sharaf Elias war über den sogenannten Familiennachzug mit Mutter und mehreren Geschwistern nach Deutschland gekommen, nachdem der Vater als Asylbewerber anerkannt worden war. Das Bamf gewährte ihnen subsidiären Schutz. Die Analphabetin machte innerhalb von drei Jahren ihren Realschulabschluss und fand eine Lehrstelle in der Arztpraxis des hannoverschen Onkologen Ingo Zander als medizinische Fachangestellte, einem Mangelberuf in der Branche. Dieser will sie in jedem Fall übernehmen und kämpft für sie. Er findet, dass es sich Deutschland in Zeiten dramatischen Fachkräftemangels gar nicht leisten kann, gut integrierte Geflüchtete in ihr Herkunftsland zurückzuschicken.

Kai Weber vom niedersächsischen Flüchtlingsrat betont, wie belastend die jahrelange Ungewissheit über den eigenen Aufenthaltsstatus für geduldete Migranten sei. Auch bei Hayfaa Sharaf Elias’ jetzigem Aufenthaltsstatus handele es sich um eine Duldung, eine sogenannte Ausbildungsduldung. Weber betont, dass der jungen Frau aus Sicht des Flüchtlingsrates der ursprüngliche dauerhafte Schutzstatus gar nicht hätte entzogen werden dürfen. Kurz bevor der Bescheid gegen die Jesidin erging, habe der Bundestag den Völkermord an den Jesiden offiziell als Genozid anerkannt. In dem Beschluss dazu heiße es ausdrücklich, dass den Jesiden „unter Berücksichtigung ihrer nach wie vor andauernden Verfolgung und Diskriminierung im Rahmen des Asylschutzverfahrens Schutz zu gewähren“ sei.

Bamf kann Bescheid immer noch zurücknehmen

Aus der Resolution des Bundestags zum Genozid an den Jesiden ergebe sich kein genereller Anspruch auf Schutz, sagt das Bamf auf Nachfrage. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe oder Religion stelle für sich keinen Anspruch auf Schutz dar. Das Bundesamt müsse in jedem einzelnen Fall die individuelle Verfolgungswahrscheinlichkeit prüfen. Das Bamf wirft Elias zudem vor, sie habe nach einer entsprechenden Aufforderung keine Gründe genannt, die gegen einen Widerruf der Schutzform sprechen. Man habe daher nach Aktenlage entscheiden und die Flüchtlingseigenschaft widerrufen müssen.

Weber hält dem entgegen, dass das Bamf diesen Widerrufsbescheid von Amts wegen auch jetzt noch zurücknehmen könne. Dass die junge Frau während des Massakers im Shingal von der Terrormiliz „Islamischen Staat“ (IS) bedroht worden sei, sei der Behörde auch durch die Presseberichterstattung jetzt ja bekannt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.