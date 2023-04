„Härteste Agenten der Stadt“: Warum Kinder auf einmal Bodyguards von Joe Biden waren

Washington. US-Präsident Joe Biden trat am Donnerstag von ungewöhnlichen Sicherheitskräften flankiert auf den Rasen des Weißen Hauses – Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren spielten an diesem Tag die Beschützer des mächtigsten Mannes der Welt. Hintergrund: Bidens Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durften ihren Nachwuchs mit zur Arbeit bringen – natürlich auch das Sicherheitspersonal. Biden teilte auf Twitter ein Foto des Tages und fühlte sich offenbar sicher wie nie.

Das war auch kein Wunder, denn die kleinen Bodyguards sahen bereits haargenau aus wie ihre großen Vorbilder. Im schwarzen oder dunkelblauen Anzug – und natürlich mit verspiegelter Sonnenbrille – strahlten die Dreikäsehochs mindestens genauso viel Autorität aus wie ihre Eltern bei der Arbeit. „Ich hatte die Ehre, von einigen der härtesten Agenten in der Stadt beschützt zu werden“, schrieb US-Präsident Biden dazu auf Twitter.

In den USA dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vieler Behörden und Unternehmen einmal im Jahr ihre Kinder mit zur Arbeit bringen und ihnen so einen Einblick in den Alltag in Büro oder Werkstatt gewähren. Die Aktion heißt schlicht „Bring dein Kind mit zur Arbeit“-Tag („Take Your Child to Work Day“). Das Weiße Haus macht bei dieser Tradition keine Ausnahme.

Viele Fragen an den Präsidenten

Laut Mitschrift der anschließenden Pressekonferenz durften die Kinder auf dem Rasen des Weißen Hauses dem „Potus“ ihre ganz persönlichen Fragen stellen. Und die Jüngsten waren besonders wissbegierig. Sie wollten wissen, wie es sei, US-Präsident zu sein (eine große Ehre), wie viele Leute im Weißen Haus leben (nur zwei – Joe und Jill Biden), welche Lieblingsfarbe er habe (Blau) und was Bidens liebste Eissorte sei.

Biden nahm sich viel Zeit bei der Beantwortung und hatte dabei sichtlich Spaß: „Ich bin vielleicht einer der langweiligsten Präsidenten der Welt, denn ich bin bekannt für zwei Dinge“, sagte er. „Meine Ray-Ban-Sonnenbrille und Eiscreme mit Schokoladenstücken. Das ist meine Liebslingssorte.“

RND/ag

