US-Präsident Joe Biden stürzt auf offener Bühne - Video zeigt Vorfall

US-Präsident Joe Biden ist bei einer Veranstaltung der US-Luftwaffe in Colorado auf der Bühne gestürzt. Eine Videoaufnahme des Vorfalls vom Donnerstag zeigt, wie der 80-Jährige stolpert und vornüber auf den Boden fällt.

Personenschützer halfen dem Präsidenten wieder auf die Beine. Biden zeigte anschließend auf den Boden - offenbar auf einen Sandsack, der ihn zu Fall gebracht hatte - und verließ ohne fremde Hilfe die Bühne.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt.

Der US-Präsident nahm in Colorado Springs an einer Abschlussfeier von Absolventinnen und Absolventen der United States Air Force Academy teil und überreichte dort Diplome. Zu Beginn des Clips ist zu sehen, wie er einem Absolventen die Hand schüttelt, der salutiert daraufhin in Richtung des Publikums, Applaus und Jubel brandet auf. Als Biden stürzt, verstummte das Publikum.

Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses teilte im Anschluss auf Twitter mit, dem Präsidenten gehe es gut, und legte nahe, Biden sei über einen Sandsack auf der Bühne gestolpert.

Donald Trump Jr. spottet über Biden-Sturz

Der Vorfall dürfte erneut die Diskussionen um das Alter Bidens, der im kommenden Jahr seine Wiederwahl anstrebt, befeuern. Politische Gegner verbreiteten das Video am Donnerstag umgehend bei Twitter. Der Sohn des Biden-Konkurrenten Donald Trump, Donald Trump Jr., schrieb: „So viel Mühe es Biden bereitet, vor den Kameras auf den Beinen zu stehen, ohne zu fallen, stellt euch vor, wie oft er hingefallen ist, wenn die Kameras nicht liefen!“

Biden war 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen. Ende April kündigte der Demokrat an, er wolle bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten. Bei der Wahl in anderthalb Jahren wird Biden 81 Jahre alt sein, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86.

RND/seb/dpa