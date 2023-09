Vorsicht, bissig! Bidens Schäferhund Commander schnappt wieder zu

Alarmstufe gelb mahnt zu Vorsicht

Erdbeben der Stärke 4,2 erschüttert Neapel – keine Verletzten

Immer wieder kommt es in der Region Kampanien im italienischen Süden zu Erdstößen. Am Mittwochmorgen bebte die Erde um Neapel allerdings so stark wie lange nicht mehr. Verletzt wurde niemand und auch größere Schäden blieben aus. Doch die Einwohner versetzte das Beben in Schrecken.