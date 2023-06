﻿Makkabi Berlin im Pokalfinale: Sie wollen nur spielen

Berlin. „Die allermeisten Menschen werden noch nie von uns gehört haben“, glaubt Isaak Koblenz. Er hat den Verein TuS Makkabi Berlin seit 1993 von der Freizeitliga bis in die Oberliga geführt. Schon seit Wochen fiebert er aufs Pokalfinale hin. Sollte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Sandhowe das Spiel gegen den Verbands­ligisten Sparta Lichtenberg am 3. Juni gewinnen, wird ganz Fußballdeutschland fragen: Makkabi wer? Den Westberliner Verein gibt es bereits seit 1970, doch überregionale Aufmerksamkeit bekommt er erst jetzt. Makkabi-Gründer Marian Wajselfisz erzählt von einem Gastspiel in Bayern vor vielen Jahren, als der Stadionsprecher sie vielleicht für eine Thekenmannschaft hielt und als „FC Bacardi“ ankündigte.

Nicht nur mitspielen, sondern gewinnen

In 37 Städten in Deutschland gibt es inzwischen Makkabi-Sportvereine, viele kleine und einige ziemlich große, die sich wie in Frankfurt auf Nachwuchs- und Breitensport konzentriert haben. In Berlin sind 550 Mitglieder in sechs Sportarten aktiv. Die Fußballer, Basketballer und Schachspieler nehmen am Ligabetrieb teil. Und in der Hauptstadt will man mit den 1. Fußball-Herren auch nicht nur irgendwo mitspielen, sondern auch Erfolg haben.

Zurzeit gelingt das ziemlich gut. Makkabi hat einen Lauf: Als Aufsteiger haben sie sich im Spitzenfeld der Oberliga festgesetzt, liegen kurz vor Saisonschluss auf dem dritten Platz. Einen großen Teil des Erfolgs kann Wolfgang Sandhowe für sich verbuchen. Der 69‑Jährige ist in er vierten Saison bei Makkabi. Er war vor vielen Jahren mal Co‑Trainer bei Galatasaray Istanbul und seitdem auf der Trainerbank bei einem Dutzend Vereinen in und um Berlin.

Den Aufstieg und sogar die Teilnahme am DFB-Pokal in Sichtweite: Trainer Wolfgang Sandhowe bei der Arbeit. © Quelle: IMAGO/Matthias Koch

Seine Heimspiele trägt Makkabi eigentlich an der Julius-Hirsch-Sportanlage am Rande des Berliner Grunewalds aus. Sie erinnert an Deutschlands ersten jüdischen Fußballnationalspieler, der vor dem Ersten Weltkrieg mit Karlsruhe und Fürth zweimal Deutscher Meister wurde. Doch auch der klangvolle Name hat die Wildschweinrotten aus dem Grunewald nicht davon abgehalten, den Rasenplatz zu ruinieren. Und da das zuständige Bezirksamt nicht mit der Reparatur hinterherkommt, weicht Makkabi ins weite Rund des nahen Mommsenstadions aus.

Dort stehen beim Heimspiel gegen Fürstenwalde vielleicht zwei Dutzend Fans und Familienmitglieder und sehen eine hitzige Partie. Trainer Sandhowe wird am Anfang der zweiten Hälfte vom Schiedsrichter auf die Tribüne verbannt. Danach gibt es noch zwei Elfmeter, einen für Makkabi, einen für die Gäste.

Ein Teil der Identität

Auf den Stufen des Stadions kicken zwei Jungs einen Ball hin und her, sie spielen selbst in Jugend­mannschaften von Makkabi. Ihr Vater steht daneben. Er habe gezögert, bevor er sie dort angemeldet hat, sagt er. Was würden sie von den Gegnern zu hören bekommen? Würden sie vielleicht den Spaß am Fußball verlieren, wenn sie schon so früh als Botschafter eines jüdischen Berlins auf dem Platz stehen, wenn sie den stilisierten Stern auf der Brust tragen? Er hat sich dann dafür entschieden. Aus zwei Gründen. „Es ist nun einmal Teil unserer Identität“, sagt er. Seine Kinder gehen auch auf die jüdische Schule, warum also nicht auch in einen jüdischen Sportverein? Das ist der abstrakte Grund für Makkabi. Aber etwas anderes kommt dazu: Das Familiäre. Die Spieler der ersten Mannschaft trainieren die Jugendlichen, alle kennen sich, alle halten zusammen. Egal, wo sie herkommen.

Der muslimische Antisemitismus ist sehr verbreitet. Und das zeigt sich auch im Fußball. Vater eines Spielers bei Makkabi Berlin über Anfeindungen auf dem Platz

Und so lässt es sich vielleicht auch leichter ertragen, wenn dann wieder einmal ein Spruch kommt, eine antisemitische Beleidigung, ein überhartes Einsteigen des Gegners. Gerade in Berlin. „Der muslimische Antisemitismus ist sehr verbreitet. Und das zeigt sich auch im Fußball“, berichtet der Vater, der seinen Namen nicht öffentlich geschrieben sehen möchte. „Gerade bei den Spielen der zweiten und dritten Mannschaft. Dann glauben die Spieler des Gegners, sie seien unter sich und könnten alles rauslassen. Ich kann es ihnen nicht mal verdenken. Die sind mit arabischem Fernsehen aufgewachsen, mit dem Feindbild Israel und den Juden, und wissen nicht, wohin damit. Und dann kommen wir. Das ist für sie natürlich eine Gelegenheit.“

Auf dem Platz gibt es ein Gerangel, der Schiedsrichter greift durch, stellt zwei Kontrahenten vom Platz. „Wer weiß, was da wieder gesagt wurde“, heißt es auf der Tribüne. Am Ende bringt Makkabi das 2:1 über die Zeit und bleibt in der Spitzengruppe der Oberliga.

Früher trat der Hass offener zutage

Früher, sagt Vereinsgründer Wajselfisz, sei der Hass offener zutage getreten. Der Holocaustüberlebende hat sich die Sprüche gemerkt, mit denen die Makkabi-Spieler in den ersten Jahren und Jahrzehnten oft empfangen wurden. „Euch haben sie vergessen zu vergasen“ – das hätten sie oft gehört. Nach der Vereinigung 1990 ging in den Ostberliner Bezirken alles wieder von vorne los. „Bei unseren Duschen braucht ihr keine Angst zu haben, da kommt nur Wasser raus“, so ein Spruch sei schon vergleichsweise freundlich gewesen. Manchmal waren die Drohungen so eindeutig, dass die Makkabi-Spieler lieber mit Polizeieskorte anreisten.

„Wie hat Hertha 06 gespielt?“, fragt Wajselfisz dann. „Ich hoffe, sie verlieren.“ Mit dem Charlottenburger Verein – der mit Hertha BSC nichts zu tun hat – gab es den jüngsten Eklat, der immer noch nachwirkt. Bei einem A‑Jugend-Spiel im November 2022 zeigen zwei Herthaner den Hitlergruß und beleidigen die Makkabi-Spieler so sehr, dass sie regelrecht vom Platz flüchten.

Es dauert Wochen, bis Präsident Ergün Cakir Worte der Entschuldigung findet. Doch ein anderer Satz von ihm bleibt bei den Makkabi-Verantwortlichen hängen. Sein Sohn, der eine zweijährige Sperre bekommen hat, werde „die Juden in seinem kompletten Leben hassen“.

Warum sagt jemand so etwas? Wir haben 2023. Warum sind wir immer noch Feindbilder? Marian Wajselfisz, Vereinsgründer

„Warum sagt jemand so etwas?“, erregt sich Wajselfisz. „Wir haben 2023. Warum sind wir immer noch Feindbilder?“ Das hat er auch Außenministerin Annalena Baerbock gefragt, als sie im vergangenen Jahr am 9. November den Verein besucht hat.

Vereinsgründer Marian Wajselfisz ist enttäuscht über antisemitische Bemerkungen aus den Reihen anderer Vereine. © Quelle: Yvonne Steinhauer

Sportvorstand Michael Koblenz, der Sohn von Sponsor und Mentor Isaak Koblenz, denkt mehr an die Zukunft. Diese Vorfälle sollen nicht „das Attribut des Vereins sein“, sagt er. „Wir wollen nicht ständig als das Opfer dargestellt werden.“

Makkabi sei heute vor allem eines: ein multikultureller Verein, der Toleranz leben will. Toleranz, von der sie hoffen, dass sie auch ihnen entgegengebracht wird. In der Startelf steht mit dem 28‑jährigen Kapitän Doron Bruck, der sich als „Berliner und Israeli“ bezeichnet, meist nur ein jüdischer Spieler. Der Toptorschütze heißt Caner Özcin. Der türkischstämmige Berliner kam in der Winterpause und schoss seither in 14 Spielen 15 Tore. Andere Spieler kommen aus Thailand, dem Senegal, sind Deutsch-Iraner oder Brasilianer – eine Weltauswahl mit dem Davidstern auf der Brust.

„Unsere Mannschaft versammelt völlig unterschiedliche Typen mit allen Mentalitäten“, sagt Trainer Sandhowe. „Aber mir war schon immer egal, wo einer herkommt. Hauptsache, er will gewinnen.“

Aufstieg erst mal ausgeschlossen

Der erneute Aufstieg wäre in Sichtweite, aber Koblenz hat ihn erst einmal ausgeschlossen. „Wir wollen keine Fahrstuhlmannschaft werden“, sagt der aus dem lettischen Riga stammende Ingenieur und Geschäftsmann. „Wir wollen seriös wirtschaften. Wir denken langfristig.“ In seinem Büro nahe dem Bahnhof Grunewald bewahrt er die Pokale der vergangenen Jahrzehnte in einem Glasschrank auf, angefangen von der Kreisliga. Der Berliner Landespokal wäre eine völlig andere Nummer.

In der Startelf ist er meist der einzige jüdische Spieler: Kapitän Doron Bruck. © Quelle: Yvonne Steinhauer

Kapitän Doron Bruck denkt noch weiter: „Makkabi könnte hinter Hertha und Union die dritte Kraft im Berliner Fußball werden. Das wäre ein wirklich starkes Signal, auch für unseren Dachverband Makkabi Deutschland.“

Im Halbfinale warf man den Regionalligisten und Titelverteidiger Viktoria Berlin aus dem Wettbewerb, auch ein Verein, der noch vor Kurzem davon träumte, sich als dritte Kraft in Berlin zu etablieren. Die chinesischen Geldgeber waren aber so schnell weg, wie sie gekommen waren. Der Finalgegner Sparta Lichtenberg warf sogar den DDR-Rekordmeister BFC Dynamo mit 5:1 aus dem Pokal – der Sechstligist von der Rummelsburger Bucht hatte den Vorteil, auf dem gewohnten Kunstrasen anzutreten. Im Finale wird das nicht mehr möglich sein. Es wird auch im Mommsenstadion stattfinden. „Der Platz ist größer. Wir sind physisch im Vorteil“, glaubt Trainer Sandhowe.

Und denken sie schon an die DFB‑Pokal-Auslosung? Träumen sie schon von den Bayern? „Mir wäre ja die Hertha viel lieber“, sagt Doron Bruck. Nicht nur, weil es zwischen Makkabi und Hertha BSC seit der Gründung enge Beziehungen gibt. Sondern auch aus einem anderen Grund: „Dann hätten wir sogar eine Chance.“