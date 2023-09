Jugendwort des Jahres: Das sind die drei Top-Favoriten

Kostenfrei bis 11:28 Uhr lesen

Projekttag „Nachhaltigkeit“ in Leipzig

Ein Lehrer an einer Leipziger Schule soll seine Schüler zur Teilnahme an einer „Fridays for Future“-Demo verpflichtet haben. Der entsprechende Infobrief an die Eltern wurde auf X geteilt und sorgt für heftige Kritik. Die AfD hat nun Anzeige gegen die Verantwortlichen erstattet.