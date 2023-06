﻿„Ich habe ihm Nase und Mund zugedrückt“: Vater schildert Mord an seinem Sohn

Nach Urteil gegen Linksextremistin

„Tag X“: Stadt Leipzig verbietet Solidaritäts-Demo für Lina E.

Nach der Verurteilung der Studentin Lina E. wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme hatte die linksradikale Szene am Samstag zu Protesten in Leipzig aufgerufen. Doch die Demonstration am „Tag X“ darf jetzt kurzfristig nicht stattfinden.