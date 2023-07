Polizei ermittelt wegen K.-o.-Tropfen bei Konzert von Roland Kaiser

Newsletter „Kultur leben“

Kultur leben - KN-Newsletter am 6. Juli 2023 mit Tipps und Terminen

Das SHMF läuft landesweit schon auf Hochtouren und setzt am Freitag mit den „S-H Proms“ in Neumünster einen weiteren und am Dienstag mit Simply Red in Kiel einen ganz anderen Akzent. In Holtenau macht das Sommertheater noch bis zum 16. Juli „Viel Lärm um Nichts“, während im Lübecker Domhof „Romeo und Julia“ den intimen Rahmen wählen. Vor der Theater-Sommerpause ist kulturell noch mal richtig viel los. Und der Kleine Prinz rüstet sich auch schon zur Premiere am 14. Juli im Kieler Rathaus-Innenhof.