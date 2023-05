Kalenderblatt – was ist am 13. Mai passiert?

Finale am Samstag

Deutschland beim ESC: Das erlebt Schlagzeuger Niklas Kahl mit Lord of the Lost in Liverpool

Die Band Lord of the Lost vertritt Deutschland beim ESC‑Finale in Liverpool. Mit dabei ist der Niedersachse Niklas Kahl. Der Schlagzeuger erzählt von der Stimmung in der Stadt und seinen Eindrücken.