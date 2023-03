Was geschah heute, welche Berühmtheit wurde geboren, wer ist gestorben? Den Überblick gibt es im täglichen Kalenderblatt.

Blick in den Kalender: Was ist heute passiert?

Kalenderblatt – was ist am 14. März passiert?

Heute ist Dienstag, der 14.3.2023

11. Kalenderwoche, 73. Tag des Jahres, noch 292 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Mathilde

Mehr zum Thema Trends der nächsten Tage Trends der nächsten Tage Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist am 14. März passiert?

2022 - Mit einem Protestplakat und dem Ruf „Nein zum Krieg!“ sorgt eine Gegnerin des Ukraine-Kriegs im russischen Staatsfernsehen für eine Unterbrechung der abendlichen Hauptnachrichtensendung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2021 - Bei den Landtagswahlen im Südwesten Deutschlands werden die Grüne/CDU-Regierung in Stuttgart und die Regierung von SPD, Grünen und FDP in Mainz bestätigt.

2013 - Der neue chinesische Partei- und Militärchef Xi Jinping übernimmt auch das Amt des Präsidenten. Auf seiner Jahrestagung in Peking stimmt der Volkskongress für den 59-Jährigen, der Hu Jintao ablöst.

2011 - Unter dem Eindruck der Atomkatastrophe in Japan kündigt die Bundesregierung an, die erst im Herbst 2010 beschlossene Verlängerung der Kernkraftwerk-Laufzeiten für drei Monate auszusetzen und die Anlagen einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen.

2008 - Der Preis für eine Feinunze Gold (31,10 Gramm) überschreitet erstmals die Marke von 1000 Dollar.

2003 - Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) kündigt in einer Regierungserklärung massive Einschnitte in die Sozialsysteme an. Mit seiner „Agenda 2010″ gibt er das Signal für einen Kurswechsel der rot-grünen Politik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1993 - In einem Referendum gibt sich die wahlberechtigte Bevölkerung Andorras erstmals eine Verfassung und schafft damit das Feudalsystem des 1278 gegründeten Staates ab.

1991 - Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darf der Name des Mannes nicht mehr automatisch Ehename werden, wenn sich die Partner nicht auf einen Namen einigen können.

1978 - Israelische Truppen marschieren in der „Operation Litani“ im Südlibanon ein, nachdem ein von dort aus operierendes palästinensisches Terrorkommando blutige Anschläge auf israelische Reisebusse verübt hat.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 14. März geboren?

1958 - Fürst Albert II. (65), Fürst von Monaco seit 2005

1948 - Bernd Stange (75), deutscher Fußballtrainer, Coach der DDR-Nationalmannschaft 1983-1988

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1948 - Billy Crystal (75), amerikanischer Schauspieler („Harry und Sally“, „Reine Nervensache“) und Regisseur

1933 - Michael Caine (90), britischer Schauspieler, Oscars für „Hannah und ihre Schwestern“ und „Gottes Werk und Teufels Beitrag“

1933 - Quincy Jones (90), amerikanischer Musiker, Komponist und Produzent (Soundtrack zum Film „Die Farbe Lila“)

Prominente Todestage: Wer ist am 14. März gestorben?

2018 - Stephen Hawking, britischer Mathematiker und Astrophysiker („Eine kurze Geschichte der Zeit“), geb. 1942

1988 - Bruno Balz, deutscher Schlagerdichter („Das machen nur die Beine von Dolores“), schrieb trotz Verfolgung durch die Nationalsozialisten die Durchhaltelieder „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen“ und „Davon geht die Welt nicht unter“ (Musik: Michael Jary), geb. 1902

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa/pf