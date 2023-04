Kalenderblatt – was ist am 18. April passiert?

Polizei fragt

Raub am Schützenwall in Kiel: Wer kann Hinweise geben?

Zwei Jugendliche sind nach Polizeiangaben am Sonntagabend in Kiel ausgeraubt worden. Nach dem Vorfall am Schützenwall fehlt von den mutmaßlichen Tätern jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.