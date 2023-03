Kalenderblatt – was ist am 18. März passiert?

Erstes Straßenschild in arabischer Schrift in Düsseldorf aufgestellt

In Düsseldorf sollen zehn Straßennamen in andere Sprachen übersetzt werden und zusätzliche Schilder bekommen. Jetzt ist in der Stadt der erste Straßenname in arabischer Schrift zu lesen – einige der Reaktionen auf Twitter sind wenig überraschend.