Was geschah heute, welche Berühmtheit wurde geboren, wer ist gestorben? Den Überblick gibt es im täglichen Kalenderblatt.

Blick in den Kalender: Was ist heute passiert?

Kalenderblatt – was ist am 2. April passiert?

Heute ist Samstag, der 2.4.2023

13. Kalenderwoche, 92. Tag des Jahres, noch 273 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Franz, Maria

Was ist am 2. April passiert?

2018 – Das erste chinesische Weltraumlabor „Tiangong 1″ verglüht größtenteils über dem Pazifik. Nach dem Start 2011 gab es zwei bemannte Missionen zur Station.

2003 – Die Konfliktparteien in der Demokratischen Republik Kongo (früher: Zaire) besiegeln eine umfassende Übergangslösung zur Beendigung des fast fünfjährigen Krieges.

1998 – Der französische Nazi-Kollaborateur und spätere Minister Maurice Papon wird wegen Mitschuld an Juden-Deportationen zu zehn Jahren Haft verurteilt.

1968 – Aus Protest gegen den Vietnamkrieg werden in Frankfurt am Main Brandanschläge auf zwei Kaufhäuser verübt (in der Nacht zum 3. April). Zu den Tätern gehören die späteren RAF-Mitglieder Gudrun Ensslin und Andreas Baader.

1963 – Die Mainzelmännchen sind erstmals im ZDF zu sehen. Sie wurden entwickelt, um der staatsvertraglichen Verpflichtung zur Trennung von Werbung und Programm gerecht zu werden. Vater der Mainzelmännchen war Wolf Gerlach (1928-2012).

1963 – Die Sendung „Sport-Spiegel“ des ZDF geht auf Sendung.

1928 – Der Berliner Kutscher Gustav Hartmann, der „Eiserne Gustav“, bricht in Berlin zu einer Fahrt nach Frankreich auf, um auf den Niedergang seines Berufsstandes aufmerksam zu machen. Am 4. Juni erreicht er Paris.

1810 – Napoleon heiratet die österreichische Kaisertochter Marie Louise endgültig kirchlich in Paris. Im März hatte bereits eine Trauung in Abwesenheit des Bräutigams in Wien stattgefunden.

1513 – Der Eroberer Ponce de Leon nimmt Florida für Spanien in Besitz.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 2. April geboren?

1973 – Tine Wittler (50), deutsche Moderatorin und Autorin (TV-Sendung „Einsatz in vier Wänden“)

1948 – Hendrik Snoek (75), deutscher Springreiter und Unternehmer, 1977 Deutscher Meister im Springreiten

1943 – Larry Coryell, amerikanischer Jazzgitarrist, spielte in den Gruppen „The Eleventh House“ 1973-1976 und „Coryell-Mouzon“ gegründet 1977, gest. 2017

1933 – György Konrad, ungarischer Schriftsteller („Glück“, „Der Besucher“), Präsident des internationalen PEN-Clubs 1990-93, Aachener Karlspreis 2001, gest. 2019

1928 – Serge Gainsbourg, französischer Chansonnier, Komponist und Schauspieler (Chanson „Je t‘aime, moi non plus“ mit Jane Birkin), gest. 1991

Prominente Todestage: Wer ist am 2. April gestorben?

2016 – Gato Barbieri, argentinischer Jazzmusiker („Last Tango in Paris“), geb. 1932

2003 – Edwin Starr, amerikanischer Soul-Sänger (Anti-Kriegssong „War“), geb. 1942

