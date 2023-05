Kalenderblatt – was ist am 21. Mai passiert?

Gedränge an Eingangstor zu Fußballstadion

„Es war eine Lawine von Fans“: Mindestens zwölf Menschen bei Massenpanik in El Salvador getötet

Vor dem Eingangstor zu einem Fußballstadion in El Salvador ist es am Samstag zu einem Gedränge gekommen. Infolgedessen wurde eine Massenpanik in der Arena ausgelöst. Beobachter sprechen von einer „menschlichen Lawine“, in der mindestens zwölf Personen ums Leben kamen.