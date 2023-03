Blick in den Kalender: Was ist heute passiert?

Kalenderblatt – was ist am 25. März passiert?

Heute ist Freitag, der 25.3.2023

12. Kalenderwoche, 84. Tag des Jahres, noch 281 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Prokop

Mehr zum Thema

Was ist am 25. März passiert?

2022 - Die EU will große Mengen an Flüssiggas (LNG) aus den USA beziehen, um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Das Volumen soll auf 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr steigen, kündigen US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel an. Damit könnte etwa ein Drittel der russischen Gasimporte ersetzt werden.

2021 - Der Bundestag beschließt schärfere Strafen für sexualisierte Gewalt an Kindern und deren Darstellung. Solche Delikte können künftig als Verbrechen geahndet werden. Das Gesetz soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten.

2018 - Aus wirtschaftlichen Gründen schließt das Kölner Millowitsch-Theater nach mehr als 80 Jahren. Unter dem 1999 gestorbenen Volksschauspieler Willy Millowitsch und durch viele Fernsehsendungen seit den 1950er Jahren wurde das Theater bundesweit bekannt.

2013 - In Brüssel einigen sich die Euro-Staaten, der IWF und die Regierung Zyperns auf ein Hilfsprogramm von zehn Milliarden Euro für das von der Staatspleite bedrohte Land.

2003 - Das Bundesverfassungsgericht erlaubt nach jahrelangemRechtsstreit erneut die Schockwerbung von Benetton. Ein Foto von einem nackten Gesäß mit dem Stempelaufdruck „H.I.V.-Positive“ verletzt demnach nicht die Menschenwürde. Zuvor hatte der Bundesgerichtshof die Werbung verboten.

1998 - In den USA wird der erste Fall einer legalen Sterbehilfe bekannt. Eine krebskranke Frau nimmt sich im Bundesstaat Oregon mit Unterstützung eines Arztes das Leben.

1988 - Im ZDF geht die Büchersendung „Das literarische Quartett“ mit Marcel Reich-Ranicki erstmals auf Sendung.

1958 - Der Bundestag beschließt, die Bundeswehr mit Trägersystemen für Atomwaffen auszurüsten.

1953 - Der Bundestag verabschiedet das Bundesvertriebenengesetz, in dem alle Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten zu Staatsbürgern erklärt und Flüchtlinge aus der DDR ihnen gleichgestellt werden.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 25. März geboren?

1943 - Royston Maldoom (80), britischer Choreograph und Tänzer, bekannt durch seine Arbeit mit Jugendlichen und den Dokumentarfilm „Rhythm Is It!“

1938 - Daniel Buren (85), französischer Konzeptkünstler und Kunsttheoretiker („Les deux plateaux“), Auszeichnung Praemium Imperiale 2007

1938 - Dietrich Stobbe (SPD), deutscher Politiker, Regierender Bürgermeister von West-Berlin 1977-1981, gest. 2011

1928 - James Lovell (95), amerikanischer Astronaut, Kommandant des Fluges „Apollo 13″ 1970, Mitglied der Besatzung von „Apollo 8″ beim ersten bemannten Flug um den Mond im Dezember 1968

1908 - Helmut Käutner, deutscher Regisseur („Unter den Brücken“, „Hauptmann von Köpenick“), gest. 1980

Prominente Todestage: Wer ist am 25. März gestorben?

2021 - Uta Ranke-Heinemann, deutsche Theologin, wird 1970 die weltweit erste Professorin für katholische Theologie, verliert ihren Lehrstuhl 1987, weil sie das Dogma der Jungfrauengeburt Marias bezweifelt, Tochter des Bundespräsidenten Gustav Heinemann, geb. 1927

2010 - Elisabeth Noelle-Neumann, deutsche Meinungsforscherin, Mitbegründerin des ersten deutschen Meinungsforschungsinstituts „Institut für Demoskopie Allensbach GmbH“, geb. 1916

