Kalenderblatt – was ist am 27. Mai passiert?

Nach Berliner Konzert des Ex-Pink-Floyd-Musikers

Ermittlungen gegen Roger Waters: Eskalation mit Ansage

Nach seinem Konzert in Berlin ermittelt die Polizei gegen den Gründer von Pink Floyd. Es geht um den Verdacht auf Volksverhetzung wegen seines Outfits in Nazi-Optik. Am Sonntag spielt Waters in Frankfurt – die umstrittenste aller Deutschland-Shows.