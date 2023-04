Kalenderblatt – was ist am 29. April passiert?

Royal-Experte im Interview

„Charles‘ Spielraum ist begrenzt“

Am nächsten Wochenende wird Charles III. offiziell in der Abtei von Westminster gekrönt. Die Monarchie ist in Großbritannien eng verwurzelt. Wird Charles es schaffen, die damit zusammenhängenden Traditionen in die Neuzeit zu retten? Ein RND-Gespräch mit dem britischen Historiker und Royalexperten Ed Owens.