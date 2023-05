Kalenderblatt – was ist am 3. Mai passiert?

Schlag gegen Clan-Kriminalität

Weltweite Razzia gegen die italienische Mafia – Durchsuchungen in fünf Bundesländern

Ermittlungsbehörden sind am Mittwochmorgen weltweit gegen die italienische Mafiaorganisation Ndrangheta vorgegangen - auch in Deutschland. In fünf Bundesländern soll die Polizei Razzien durchgeführt haben.