Kalenderblatt – was ist am 31. Mai passiert?

Was ist am 31. Mai passiert?

2018 - Die bundesweit ersten Dieselfahrverbote zur Luftreinhaltung treten in Hamburg in Kraft. Auf kurzen Straßenabschnitten zweier stark befahrener Straßen gelten Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge.

2008 - Die US-Raumfähre „Discovery“ mit sechs Astronauten und einer Astronautin an Bord hebt planmäßig um 23.02 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral (Florida) ab. Am 2. Juni dockt der Spaceshuttle mit einem Labor-Modul und Toiletten-Ersatzteilen an Bord an die internationale Raumstation ISS an. Am 14. Juni landet die „Discovery“ nach einer über neun Millionen Kilometer weiten Reise wieder in Florida.

2003 - Der russische Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) übergeben die Nachbildung des legendären Bernsteinzimmers im Katharinenpalast bei St. Petersburg der Öffentlichkeit.

1998 - Die britische Popgruppe „Spice Girls“ bricht auseinander. Sängerin Geri Halliwell, bekannt als „Ginger Spice“, verlässt nach Meinungsverschiedenheiten mit den anderen Sängerinnen die Band.

1975 - Die Europäischen Weltraumagentur ESA nimmt offiziell die Arbeit auf. Sie war am Tag zuvor in Paris von zehn europäischen Ländern, darunter die Bundesrepublik, gegründet worden.

1918 - Im Vertrag von Pittsburgh (US-Bundesstaat Pennsylvania) einigen sich tschechische und slowakische Exilgruppen auf Grundlagen für den zu gründenden gemeinsamen Staat: die Erste Tschechoslowakische Republik. Diese wird im Oktober 1918 ausgerufen.

1903 - Erster deutscher Fußballmeister wird der VfB Leipzig mit einem 7:2-Sieg über den Deutschen Fußball-Club Prag (DFC Prag). Das Endspiel findet in Altona bei Hamburg statt.

1873 - Der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann entdeckt bei Grabungen in Kleinasien den „Goldschatz des Priamos“.

1578 - König Heinrich III. setzt den Grundstein für Pont-Neuf in Paris. Die Brücke über die Seine wurde von Baptiste Du Cerceau und Pierre des Illes entworfen.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 31. Mai geboren?

1965 - Brooke Shields (58), amerikanische Schauspielerin („Pretty Baby“, „Die blaue Lagune“)

1963 - Viktor Orban (60), ungarischer Politiker, Ministerpräsident von Ungarn 1998 bis 2002 und seit 2010

1943 - Antje Vollmer, deutsche Politikerin und Theologin, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages 1994-2005. Fraktionssprecherin der Grünen im Deutschen Bundestag 1989-1990, gest. 2023

1923 - Ellsworth Kelly, amerikanischer Maler und Objektkünstler (Bild „Red Green Blue“), gest. 2015

1923 - Fürst Rainier III., monegassischer Fürst, Regent von Monaco 1949-2005, gest. 2005

Prominente Todestage: Wer ist am 31. Mai gestorben?

1998 - Lotti Huber, deutsche Schauspielerin und Autorin, Filme „Unsere Leichen leben noch“, „Affengeil - Diese Zitrone hat noch viel Saft“ (von Rosa von Praunheim über ihr Leben), geb. 1912

1983 - Jack Dempsey, amerikanischer Boxer, Schwergewichtsweltmeister 1919-1926, 1953 zum größten Boxer aller Zeiten gewählt, geb. 1895

