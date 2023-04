Was geschah heute, welche Berühmtheit wurde geboren, wer ist gestorben? Den Überblick gibt es im täglichen Kalenderblatt.

Blick in den Kalender: Was ist heute passiert?

Kalenderblatt – was ist am 4. April passiert?

Heute ist Montag, der 4.4.2023

14. Kalenderwoche, 94. Tag des Jahres, noch 271 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Ambrosius, Isidor

Was ist am 4. April passiert?

2022 - Der Weltklimarat (IPCC) fordert in seinem neuen Bericht ein radikales Umsteuern im Energiesektor. Nur so könne die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt und die Klimakatastrophe gestoppt werden. Alternativen wie Wasserstoff müssten an die Stelle fossiler Energieträger wie Kohle oder Öl treten.

2021 - Tropensturm „Seroja“ sorgt in Indonesien und Osttimor am Osterwochenende für heftigen Regen und Überschwemmungen. Zehntausende Häuser werden zerstört, etwa 270 Menschen sterben.

2018 - US-Präsident Donald Trump ordnet die Entsendung von Soldaten der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko an. Dorthin haben sich Hunderte Flüchtlinge aus Honduras, Guatemala und El Salvador auf den Weg in die USA gemacht.

1998 - Bei einem schweren Grubenunglück im ostukrainischen Kohlerevier Donezk kommen mindestens 63 Bergleute ums Leben. Auslöser ist der defekte Elektromotor eines Förderbandes.

1973 - Die Twin-Towers des World Trade Centers in New York werden eröffnet. Die Türme des Architekten Minoru Yamasaki werden bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zerstört.

1968 - Der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King wird in Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) ermordet.

1958 - In London versammeln sich mehrere tausend Menschen zum ersten Ostermarsch, um für nukleare Abrüstung zu demonstrieren. Ziel ist das 80 Kilometer entfernte Atomforschungszentrum Aldermaston.

1943 - Der niederländische Arzt Willem Johan Kolff wendet das erste Mal eine von ihm entwickelte künstliche Niere an. Erst 1945 kann er mit seiner Dialysemaschine einer Patientin das Leben retten.

1923 - In Hollywood gründen die Brüder Albert, Sam, Harry and Jack Warner die Filmproduktionsfirma Warner Brothers Pictures.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 4. April geboren?

1988 - Nadine Keßler (35), deutsche Fußballspielerin, Mitglied der deutschen Nationalmannschaft 2010-2016

1963 - Béla Anda (60), deutscher Journalist, Leiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 2002-2005

1953 - Oleg Orlow (70), russischer Biologe und Menschenrechtler, Vorstand der Menschenrechtsorganisation Memorial

1948 - Manfred Hildermeier (75), deutscher Historiker, Vorsitzender des Historikerverbandes 2000-2004

1933 - Frederik Bolkestein (90), niederländischer Politiker, EU-Kommissar für den Binnenmarkt 1999-2004

Prominente Todestage: Wer ist am 4. April gestorben?

2018 - Ferry Ahrlé, deutscher Maler und Autor, bekannt durch gegenständliche Arbeiten, in denen er Literatur von Johann Wolfgang von Goethe, E. T. A. Hoffmann oder Christian Morgenstern aufgriff, geb. 1924

1983 - Gloria Swanson, amerikanische Schauspielerin („Sunset Boulevard“, Stummfilm-Star: „Madame Sans-Gene“, „Sadie Thompson“), geb. 1899

