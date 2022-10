Blick in den Kalender: Was ist heute passiert?

Kalenderblatt – was ist am 28. Oktober passiert?

Täglich überfluten uns Nachrichten aus aller Welt. Das Gefühl, dass sich die Ereignisse überschlagen, hat sich gerade in Zeiten von Liveberichterstattung und sozialen Medien verstärkt. Ein Blick auf das Vergangene kann da helfen, die Geschehnisse einzuordnen. Hier fassen wir Tag für Tag zusammen, was passiert ist.

Kalenderblatt: Heute ist Samstag, der 29. Oktober 2022

43. Kalenderwoche, 302. Tag des Jahres, noch 63 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Ermelind, Narzissus

Was ist am 29. Oktober passiert?

2021 – Nach zwei Jahren als Co-Vorsitzender der SPD will Norbert Walter-Borjans nicht wieder kandidieren. Im Dezember wird Lars Klingbeil zu seinem Nachfolger gewählt und bildet mit Saskia Esken die neue Doppelspitze der Partei.

2020 – In Nizza in Südfrankreich ersticht ein Tunesier in einer Kirche zwei Frauen und den Küster. Bei seiner Festnahme wird der 21-jährige Täter angeschossen. Präsident Emmanuel Macron spricht von einem „islamistischen Terroranschlag“. Es ist die dritte Attacke in Frankreich innerhalb weniger Wochen.

2012 – Der Medienkonzern Bertelsmann und das britische Verlagshaus Pearson kündigen ihre Fusion zum weltgrößten Verlag für Belletristik und Sachbücher an. Bertelsmann hält mit 53 Prozent die Mehrheit an der neuen Verlagsgruppe Penguin Random House.

2007 – Ein Moskauer Gericht verurteilt den sogenannten Schachbrettmörder, der für jedes der 64 Spielfelder einen Menschen töten wollte, zu lebenslanger Haft. Die Geschworenen sprachen den 33-jährigen Hilfsarbeiter schuldig, 48 Morde begangen zu haben.

2002 – Bei einem Brand in dem sechsstöckigen Saigon International Trade Center in Ho-Chi-Minh-Stadt sterben 60 Menschen.

1999 – Ein Zyklon verwüstet die Küste des indischen Bundesstaates Orissa. Mindestens 15 000 Menschen kommen ums Leben.

1997 – Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben behinderte Kinder keinen generellen Anspruch darauf, gemeinsam mit nicht behinderten Schülern unterrichtet zu werden.

1972 – Palästinensische Terroristen bringen über Zypern eine Boeing 727 der Lufthansa in ihre Gewalt und erpressen die Freilassung von drei Attentätern des Olympia-Anschlags von München.

1787 – Die Oper „Don Giovanni“ von Wolfgang Amadeus Mozart wird in Prag uraufgeführt.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 29. Oktober geboren?

1962 – René Pollesch (60), deutscher Theaterregisseur und Dramatiker

1947 – Coline Serreau (75), französische Filmregisseurin („Drei Männer und ein Baby“, „Milch und Schokolade“)

1947 – Richard Dreyfuss (75), amerikanischer Schauspieler, Oscar als bester Hauptdarsteller in „Der Untermieter“

1932 – Charlotte Knobloch (90), Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland 2006-2010

1882 – Jean Giraudoux, französischer Schriftsteller („Der Trojanische Krieg findet nicht statt“, „Ondine“) und Diplomat, gest. 1944

Prominente Todestage: Wer ist am 29. Oktober gestorben?

1986 – Elisabeth Schwarzhaupt, deutsche Politikerin (CDU), als Gesundheitsministerin 1961-1966 erste Frau in einer Bundesregierung, geb. 1901

1957 – Louis B. Mayer, amerikanischer Filmproduzent, Chef der Filmgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer 1924-1951, geb. 1885

RND/pf mit Material der dpa

