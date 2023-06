Blick in die Geschichte: Was war am 12. Juni?

Schutz vor Hautkrebs

Niederlande: Kostenlose Sonnencreme-Spender an hunderten Orten aufgestellt

An Hunderten öffentlichen Orten in den Niederlanden sind in diesem Sommer kostenlose Sonnencreme-Spender aufgestellt worden. Die Menschen sollen sich damit besser vor Hautkrebs schützen können. Zu finden sind die Spender auf Festivals, in Schulen, Sportvereinen und Gemeinden.