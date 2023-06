Blick in die Geschichte: Was war am 17. Juni?

70 Jahre Volksaufstand in der DDR

In der alten Bundesrepublik war der 17. Juni als Feiertag beliebt, weil er in der schönsten Zeit des Jahres lag. Der Hintergrund interessierte die Menschen indes wenig, lediglich in politischen Sonntagsreden wurde des „Volksaufstandes“ der Brüder und Schwestern im Osten gedacht. Der Krieg in der Ukraine ruft heute in Erinnerung, was es bedeutet, wenn der Willen nach Freiheit und Unabhängigkeit von Panzern niedergewalzt wird.