Blick in die Geschichte: Was war am 1. Juli?

26. Kalenderwoche, 182. Tag des Jahres, noch 183 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Dietrich, Eckart

Mehr zum Thema Trends der nächsten Tage Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist am 1. Juli passiert?

2022 - Deutschland will rund 1100 in der Kolonialzeit geraubte Kunstobjekte an Nigeria zurückgeben. In Berlin unterzeichnen beide Länder eine „Gemeinsame Erklärung zur Rückgabe der Benin-Bronzen“, die in etwa 20 deutschen Museen zu finden sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2021 - Die britischen Prinzen William und Harry enthüllen auf dem Gelände des Londoner Kensington-Palastes eine Bronzestatue zum Gedenken an ihre Mutter Diana. Sie wäre 60 Jahre alt geworden.

2018 - Die UN-Kulturorganisation Unesco nimmt den Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt sowie die Wikingerstätten Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein ins Weltkulturerbe auf.

1988 - Der Deutsche Aktienindex Dax löst den seit 1959 verwendeten Index der Börsen-Zeitung ab. Er startet bei einem Stand von 1163 Punkten.

1968 - Die USA, Großbritannien und die Sowjetunion unterzeichnen den Atomwaffensperrvertrag („Nuclear Non-Proliferation Treaty“).

1958 - In der Bundesrepublik tritt das „Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts“ in Kraft.

1948 - Die drei Militärgouverneure der westlichen Besatzungszonen übergeben die „Frankfurter Dokumente“ an die westdeutschen Ministerpräsidenten. Die Papiere enthalten die Weisung, eine Verfassungsgebende Versammlung zur Gründung eines westdeutschen Staates einzuberufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1938 - Die Stadt Wolfsburg wird gegründet. Bis 1945 heißt sie „Stadt des Kraft-durch-Freude-Wagens bei Fallersleben“ oder kurz „KDF-Stadt“. Im Mai 1938 hatte Adolf Hitler dort bereits auf der Grünen Wiese den Grundstein für das Volkswagenwerk gelegt.

1903 - Zur ersten Tour de France starten in Villeneuve-Saint-Georges 60 Fahrer. Das Ziel in Ville d‘Avray erreichen die Radfahrer nach 2500 Kilometern am 19. Juli.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 1. Juli geboren?

1989 - Kevin Kühnert (34), deutscher Politiker, SPD-Generalsekretär seit 2021, Vorsitzender der Jusos 2017-2021

1946 - Stefan Aust (77), deutscher Journalist ( „Panorama“, „Spiegel TV“, „Spiegel“, „WeltN24″) und Autor

1945 - Debbie Harry (78), amerikanische Musikerin, Sängerin der New-Wave-Band Blondie

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1931 - Leslie Caron (92), französische Filmschauspielerin und Tänzerin („Ein Amerikaner in Paris“, „Gigi“)

1923 - Wilhelm Haferkamp, deutscher Politiker und Gewerkschafter, Mitglied der EG-Kommission 1967-1984, ab 1979 als Vizepräsident, gest. 1995

Prominente Todestage: Wer ist am 1. Juli gestorben?

1983 - Erich Juskowiak, deutscher Fußballspieler (Fortuna Düsseldorf), 31 Einsätze für die Nationalmannschaft 1951-1959, geb. 1926

1968 - Fritz Bauer, deutscher Jurist, als hessischer Generalstaatsanwalt maßgeblicher Initiator der Frankfurter Auschwitz-Prozesse 1963-1965, geb. 1903

RND/dpa/pf