Blick in die Geschichte: Was war am 15. Juli?

28. Kalenderwoche, 196. Tag des Jahres, noch 169 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Bonaventura, Gumbert, Wladimir, Regiswind

Was ist am 15. Juli passiert?

2018 - Frankreich ist zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister. Mit dem 4:2-Sieg im WM-Finale gegen Kroatien holt sich das Team von Trainer Didier Deschamps in Moskau nach 1998 erneut den Titel.

2010 - Novum in Lateinamerika: Gegen den Widerstand der katholischen Kirche beschließt Argentinien als erstes Land Lateinamerikas die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Der Senat billigt ein entsprechendes Gesetz.

2008 - Im Himalaya stürzt der Südtiroler Bergsteiger Karl Unterkircher auf dem Nanga Parbat knapp 1000 Meter unterhalb des 8126 Meter hohen Gipfels in eine Gletscherspalte. In einer dramatischen Rettungsaktion werden seine Begleiter Simon Kehrer und Walter Nones am 24. Juli geborgen.

1980 - In Bremerhaven wird durch Beschluss des Bremer Senates ein nationales Institut für Polarforschung gegründet. Es wird nach dem Polarforscher und Geophysiker Alfred Wegener (1880-1930) benannt.

1963 - Der SPD-Politiker Egon Bahr skizziert die Grundlinien der deutschen Ost-Politik vor der Evangelischen Akademie in Tutzing. Dabei benutzt er den Begriff vom „Wandel durch Annäherung“, der bestimmend wird.

1955 - Die erste „documenta“-Kunstausstellung wird auf Initiative des Malers und Akademieprofessors Arnold Bode in Kassel eröffnet.

1946 - Mit dem Frachter „American Ranger“ treffen die ersten 35 700 Care-Hilfspakete aus den USA für die notleidende deutsche Bevölkerung in Bremen ein.

1913 - Die Lötschbergbahn nimmt den Betrieb auf. Die Eröffnung der 60 Kilometer langen Bergstrecke zwischen Frutigen (Kanton Bern/Schweiz) und Brig (Kanton Wallis/Südschweiz) stellte eine imposante Pionierleistung der damaligen Alpenbahngesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon dar.

1410 - Mit der Niederlage des Deutschordensheeres gegen Polen-Litauen in der Schlacht bei Tannenberg beginnt der Niedergang des Preußischen Deutschordensstaates.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 15. Juli geboren?

1973 - Brian Austin Green (50), amerikanischer Schauspieler (“Beverly Hills, 90210″)

1963 - Brigitte Nielsen (60), dänisches Model, Schauspielerin und Musikerin (Kinofilme: „Die City Cobra“, „Red Sonja“, Album: „Every Body Tells A Story“)

1958 - Jörg Kachelmann (65), Schweizer Meteorologe und Unternehmer („Das Wetter im Ersten“, MDR-Talksendung „Riverboat“)

1946 - Linda Ronstadt (77), amerikanische Rock- und Folksängerin („That Will Be the Day“, „When Will I Be Loved“)

1893 - William Dieterle, deutscher Regisseur und Schauspieler, arbeitete in Deutschland und Hollywood, Regiearbeiten „Das Geheimnis des Abbé X“, „Der Glöckner von Notre Dame“, Leiter der Festspiele in Bad Hersfeld, gest. 1972

Prominente Todestage: Wer ist am 15. Juli gestorben?

