Blick in die Geschichte: Was war am 21. Juni?

25. Kalenderwoche, 172. Tag des Jahres, noch 193 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Alban, Aloisius, Radulf

Mehr zum Thema Trends der nächsten Tage Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist am 21. Juni passiert?

2022 – Auf der Weltkunstausstellung documenta sorgt das Werk eines indonesischen Künstlerkollektivs für einen Eklat. Das wegen antisemitischer Bildersprache heftig kritisierte Banner „People‘s Justice“ wird abgehängt. Mitte Juli tritt die Generaldirektorin der Schau, Sabine Schormann, zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2003 – Der fünfte Harry-Potter-Band: „Harry Potter und der Orden des Phönix“ der britischen Autorin Joanne K. Rowling erscheint.

1993 – Der mit einer Million Mark dotierte Deutsche Umweltpreis wird in Berlin zu gleichen Teilen an die ostdeutsche Foron Hausgeräte GmbH und an den Münchner Landschaftsökologen Wolfgang Haber verliehen. Den Preis vergibt in diesem Jahr erstmals die Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

1978 – Die „Schande von Cordoba“: Der zweifache Torschütze Hans Krankl besiegelt das deutsche Aus in der Zwischenrunde der Fußball-WM in Argentinien und beschert Bundestrainer Helmut Schön einen traurigen Abschied.

1973 – Der Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR zur Regelung der bilateralen Beziehungen tritt nach der Ratifizierung durch die DDR in Kraft.

1943 – Der Reichsführer SS Heinrich Himmler ordnet die Auflösung aller jüdischen Ghettos im „Reichskommissariat Ostland“ (Baltikum und Teile Weißrusslands) in der besetzten Sowjetunion an. Sie werden teils in Konzentrationslager umgewandelt.

1903 – Der Bund Deutscher Architekten (BDA) wird in Frankfurt/Main gegründet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1868 – In München wird Richard Wagners Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ uraufgeführt.

1788 – New Hampshire ratifiziert als neunter Bundesstaat die Bundesverfassung der Vereinigten Staaten von Amerika.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 21. Juni geboren?

1983 – Edward Snowden (40), amerikanischer IT-Techniker und „Whistleblower“

1973 – Juliette Lewis (50), US-amerikanische Schauspielerin („Kap der Angst“) und Musikerin

1953 – Sigi Heinrich (70), deutscher Sportreporter, bekannt als Reportergespann von Eurosport zusammen mit seinem Kollegen Dirk Thiele

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1948 – Ian McEwan (75), britischer Schriftsteller (Romane „Abbitte“, „Liebeswahn“, „Unschuldige“, „Der Zementgarten“)

1943 – Leopold Prinz von Bayern (80), ehemaliger deutscher Rennfahrer, Chef der adalbertinischen Linie des Hauses Wittelsbach – Ur-Ur-Urenkel von König Ludwig I.

Prominente Todestage: Wer ist am 21. Juni gestorben?

2003 – Leon Uris, US-amerikanischer Schriftsteller, Autor des Romans „Exodus“ 1958, geb. 1924

1998 – Gerhard Gundermann, deutscher Liedermacher („Gestern waren wir überbezahlt“, „Engel über dem Revier“), geb. 1955

RND/dpa/pf