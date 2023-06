Blick in die Geschichte: Was war am 23. Juni?

25. Kalenderwoche, 174. Tag des Jahres, noch 191 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Edeltraud, Hildulf

Was ist am 23. Juni passiert?

2022 - Die Europäische Union nimmt die von Russland angegriffene Ukraine und die Republik Moldau offiziell in den Kreis der EU-Beitrittskandidaten auf. Verhandlungen sollen erst starten, wenn beide weitere Reformauflagen erfüllt haben.

2022 - Nach drastischer Verringerung der Gaslieferungen durch Russland ruft die Bundesregierung die Alarmstufe im Notfallplan Gas aus.

2018 - In Thailand werden zwölf Jungen eines Fußball-Teams und ihr Betreuer nach einer Sturzflut in einer Höhle eingeschlossen. Nach dramatischen Rettungsaktionen kommen die letzten nach 17 Tagen frei.

2013 - Der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel wird in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Die über 300 Jahre alte Parkanlage mit ihren einzigartigen Wasserspielen ist seinerzeit die 38. Welterbestätte in Deutschland.

2013 - Der von den USA weltweit gesuchte Geheimdienstspezialist Edward Snowden flieht nach immer neuen Enthüllungen über Lauschaktionen von Hongkong nach Moskau. Dort erhält er zunächst Asyl und im September 2022 die russische Staatsbürgerschaft.

2003 - Apple läutet mit den G5-Macintosh-Rechnern das 64-Bit-Zeitalter für Personal Computer ein. Apple-Chef Steve Jobs stellt in San Francisco drei Modelle der „Power Mac“-Familie vor, die mit dem 64-Bit-Prozessor PowerPC 970 von IBM arbeiten.

1968 - In Buenos Aires kommt es beim Spiel Boca Juniors gegen Rio de la Plata zu einem Gedränge vor dem Stadiontor. Mehr als 70 Menschen sterben.

1963 - US-Präsident John F. Kennedy trifft zu einem viertägigen Staatsbesuch in der Bundesrepublik und West-Berlin ein. Seine Rede in West-Berlin am 26. Juni beendet er auf Deutsch mit den Worten: „Ich bin ein Berliner.“

1848 - Nach der Schließung der Nationalwerkstätten beginnt in Paris ein erneuter Arbeiteraufstand. Die „Junirevolution“ wird von der französischen Armee und der Nationalgarde blutig niedergeschlagen.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 23. Juni geboren?

1943 - Vint Cerf (80), amerikanischer Informatiker und Industriemanager, gilt als einer der Väter des Internets

1933 - Michelangelo Pistoletto (90), italienischer Künstler („Mahnmal für die ermordeten Juden Hannovers“ 1994)

1928 - Klaus von Dohnanyi (95), deutscher Politiker, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg 1981-88

1923 - George Russell, amerikanischer Jazzpianist und Komponist, Vorreiter des Modern Jazz mit seinem Konzept der modalen Improvisation, gest. 2009

1848 - Hermann Blohm, deutscher Ingenieur, Mitbegründer und Mitinhaber der Werft Blohm & Voss, gest. 1930

Prominente Todestage: Wer ist am 23. Juni gestorben?

2008 - Fabrizia Ramondino, italienische Schriftstellerin („Althénopis“, „Blühende Mandelbäume“), geb. 1936

1998 - Maureen O‘Sullivan, irisch-amerikanische Schauspielerin, „Tarzan“ (Rolle: Jane), geb. 1911 (nach anderen Angaben am 22. Juni gestorben)

