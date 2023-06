Blick in die Geschichte: Was war am 26. Juni?

26. Kalenderwoche, 177. Tag des Jahres, noch 188Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Anthelm, Johannes, Paulus

Was ist am 26. Juni passiert?

2022 – Den G7-Gipfel in Elmau (Bayern) prägen Russlands Angriff auf die Ukraine und die Folgen für die Weltwirtschaft. Die sieben führenden Industriestaaten wollen 4,5 Milliarden US-Dollar für die weltweite Ernährungssicherheit bereitstellen.

2008 – Erstmals in der Geschichte der USA spricht der Oberste Gerichtshof den Bürgern des Landes ein Grundrecht auf Waffenbesitz zu.

2003 – Der Oberste Gerichtshof der USA hebt das in Texas geltende Verbot von Sex zwischen Homosexuellen auf. Die Festnahme zweier Homosexueller 1998 in Houston verstößt gegen das Grundrecht auf Privatsphäre, so die Begründung.

1976 – Der CN Tower in Toronto wird eröffnet. Mit 553 Metern ist der Fernsehturm bis 2007 das höchste freistehende Bauwerk der Welt.

1963 – Auf dem Truppenübungsplatz Sennelager bei Detmold kommen 38 Insassen eines belgischen Militärtransporters ums Leben, als ihre Maschine irrtümlich von britischem Militär mit einer Artillerie-Granate abgeschossen wird.

1963 – Zum Abschluss seines Deutschlandbesuches hält US-Präsident John F. Kennedy in West-Berlin eine Rede, die mit der Bekundung seiner Solidarität endet: „Ich bin ein Berliner“.

1948 – Die erste Maschine der U.S. Air Force startet zur Operation „Vittles“ (Operation Lebensmittel) zur Versorgung des von den Sowjets blockierten Berlins. Diese Luftbrücke angeordnet hatte der US-Militärgouverneur in Deutschland, General Lucius D. Clay.

1843 – Hongkong wird zur britischen Kronkolonie erklärt. Die Briten hatten das Territorium an der Südküste Chinas seit 1841 in mehreren Etappen in Besitz genommen.

1803 – Durch den Pfandvertrag von Malmö wird die Stadt Wismar von Schweden für 100 Jahre an den Herzog von Mecklenburg verpfändet. Die Stadt war seit 1632 in schwedischem Besitz. 1903 verzichtet Schweden auf die Einlösung des Pfandes.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 26. Juni geboren?

1993 – Ariana Grande (30), amerikanische Sängerin („My Everything“)

1963 – Carolin Fortenbacher (60), deutsche Sängerin, bekannt geworden in der Rolle der Donna in dem Abba-Musical „Mamma Mia!“

1963 – Michail Chodorkowski (60), russischer Unternehmer und Oppositioneller, 2003-2013 wegen angeblicher Steuervergehen und Geldwäsche in Haft, Vorstandsvorsitzender des russischen Ölkonzerns Yukos 1996-2003, zeitweise reichster Russe mit einem Vermögen von ca. 3,7 Mrd. Dollar.

1943 – Georgie Fame (80), britischer Rhythm & Blues-Musiker („The Ballad of Bonnie and Clyde“, „Give A Little More“)

1898 – Willy Messerschmitt, deutscher Flugzeugkonstrukteur, der rund 40 eigene Flugzeugmuster, aber auch Nähmaschinen und das Motorfahrzeug „Kabinenroller“ entwarf, gest. 1978

Prominente Todestage: Wer ist am 26. Juni gestorben?

1993 – Herbert Gruhl, deutscher Umweltpolitiker und Publizist („Ein Planet wird geplündert“), geb. 1921

1973 – John Cranko, britischer Choreograph und Tänzer, Ballettdirektor des Stuttgarter Ensembles 1961-1973, geb. 1927

RND/dpa/pf