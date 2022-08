Ein Kapuzineraffe hat die Polizei in Kalifornien auf Trab gehalten: Das Tier nahm offenbar ein Handy aus einem Golfwagen und wählte den Notruf, dann legte es auf. Die Polizei war alarmiert und rückte aus.

„Monkey business“: Affe wählt Notruf und lotst Polizei in kalifornischen Zoo

San Luis Obispo. Ein Kapuzineraffe aus einem Zoo in Kalifornien hat den Notruf gewählt und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz nachdem der Anruf am vergangenen Samstagabend über die US-Notrufnummer 911 eingegangen war, sei die Verbindung abgebrochen und unter der Nummer des Anrufers sei anschließend niemand mehr erreichbar gewesen, teilte das Sheriffs-Büro im Bezirk San Luis Obispo auf seiner Facebook-Seite mit. Beamte seien dann an die ermittelte Adresse gefahren, zu ihrer Überraschung war es ein Zoo nahe der Stadt Paso Robles. Dort wollte aber niemand den Notruf gewählt haben.

Schließlich habe man herausgefunden, dass es wohl ein Kapuzineraffe war, der ein Handy aus einem Golfwagen genommen hatte, den die Mitarbeiter dort benutzen. Der Primat habe wohl auf dem Display herumgedrückt und dabei den eingespeicherten Notruf gewählt, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Man habe schon viel Unfug - auf Englisch „monkey business“ - erlebt, aber noch nie so etwas.

