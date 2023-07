Aggressiver Seeotter vertreibt Surfer in Kalifornien von ihren Brettern

In Kalifornien verängstigt ein dreister Seeotter Urlauber und Wassersportler. Auf in sozialen Medien geteilten Videos und Fotos war zu sehen, wie sich das Tier – ein fünf Jahre altes Weibchen – in aufdringlicher Weise Surfern nähert, ihnen die Bretter entreißt und selbst darauf klettert. In mindestens einem Fall biss es zu. Auch Kajakfahrer wurden vor der Küste von Santa Cruz schon von dem Otter eingeschüchtert. Er zeige Aggressionen gegenüber Menschen und stelle ein Risiko für die öffentliche Sicherheit dar, warnte die US-Wildtierbehörde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Obwohl es keine bestätigten Berichte über Verletzungen gibt, sollten sich Kajakfahrer, Surfer und andere Erholungssuchende in diesem Gebiet dem Otter nicht nähern“, hieß es. Das Auftreten des im Meer lebenden Raubtiers sei höchst ungewöhnlich. „Aggressives Verhalten bei weiblichen südlichen Seeottern kann mit Hormonschüben zusammenhängen oder darauf zurückzuführen sein, dass sie von Menschen gefüttert werden.“ Ein Team von Wildtierexperten des California Department of Fish and Wildlife und des Monterey Bay Aquariums arbeitete daran, das Tier einzufangen. Es soll in einem Zoo ein neues Zuhause finden.

Otter wurde 2020 ausgewildert

Die Chancen, das von den Behörden als Seeotter 841 bezeichnete Exemplar zu finden, stehen nicht schlecht. Es wurde in Gefangenschaft geboren und im Juni 2020 ausgewildert. Das Tier trägt einen Funksender.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im September schüchterten Wildtierexperten den Otter ein, indem sie ihn laut anschrien und mit einem Paddel aufs Wasser schlugen – so wollten sie ihn dazu bringen, eine gesunde Furcht vor Menschen zu empfinden, sagte Kevin Connor, Sprecher des Monterey Bay Aquariums. Letztendlich erfolglos: „Jetzt haben wir einen Otter 841, der sehr frech ist.“

RND/AP