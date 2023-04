Kalifornien: Mann fährt mit Auto in Gruppe von Teenagern – 16-Jähriger tot

Thousand Oaks. Ein Verdächtiger ist mit seinem Auto im Süden Kaliforniens in eine Gruppe von Jugendlichen gefahren. Ein Teenager im Alter von 16 Jahren sei dabei getötet worden, drei weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Die jungen Leute waren demnach in der Nähe ihrer Highschool in Thousand Oaks unterwegs, als der Wagen am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in sie hineinkrachte.

Ermittler prüften noch, ob es sich um eine vorsätzliche Tat gehandelt habe, sagte die Polizistin Ashley Barrios. Der Fahrer habe kurz zuvor in Simi Valley auf einen Mitarbeiter der Warenhauskette Walmart eingestochen und diesen verletzt. Danach sei der Verdächtige in einem weißen Wagen geflohen, die Verfolgung habe die Polizei aber zu jenem Zeitpunkt nicht aufgenommen.

Zunächst fuhr er ins rund 24 Kilometer entfernte Camarillo, wo er sich eine häusliche Auseinandersetzung mit Familienangehörigen geliefert haben soll. Dann sei er nach Thousand Oaks gefahren. Neben dem dort getöteten 16-Jährigen sei ein gleichaltriges Mädchen vom Auto erfasst worden, das in kritischem Zustand sei, sagte Barrios. Ein weiterer 16-Jähriger erlitt leichte Verletzungen, eine 15-Jährige wurde mittelschwer verletzt.

RND/AP