Winterstürme in Kalifornien: Bisher 14 Tote – Wohnort von Harry und Meghan wird evakuiert

Montecito. Schwere Regenfälle haben in Kalifornien Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Die jüngsten Unwetter in einer Reihe von Stürmen führten am Montag zu umfassenden Evakuierungen, ließen Bäume umknicken und führten zu Straßensperrungen. Zehntausende Menschen waren von der Stromversorgung abgeschnitten, Schulen sagten teils den Unterricht ab. Die Zahl der Toten durch die jüngsten Stürme stieg nach Angaben der Behörden am Montag von zwölf auf mindestens 14.

Präsident Joe Biden erklärte einen Notstand, um die Reaktion der Behörden und Hilfen für mehr als ein Dutzend betroffene Landkreise zu beschleunigen, darunter Sacramento, Santa Cruz und Los Angeles. In Sacramento wurde eine obdachlose Person von einem umstürzenden Baum erschlagen, eine andere Person, als ein Baum auf ihr Haus stürzte, wie das Büro für Notfalldienste des kalifornischen Gouverneurs mitteilte.

Fünfjähriger wird von Wassermassen mitgerissen – Suche dauert an

Die Suche nach einem Fünfjährigen, der von Wassermassen mitgerissen wurde, wurde wegen des steigenden Pegels des Flusses Salina am Nachmittag (Ortszeit) abgebrochen, weil die Bedingungen zu gefährlich für Rettungstaucher waren, wie Tony Cipolla vom Sheriffbüro im San Luis Obispo County mitteilte. Bei dem siebenstündigen Sucheinsatz wurde lediglich ein Schuh des Kindes gefunden. Der Junge sei noch nicht für tot erklärt worden, sagte Cipolla.

Die Mutter des Jungen fuhr ein weißes Lastauto, das am Morgen vom Wasser erfasst wurde, wie der stellvertretende Feuerwehrchef Tom Swanson sagte. Umstehende hätten die Mutter aus dem Wagen gerettet, der Junge sei jedoch vom Wasser mitgerissen worden. Zu dem Zeitpunkt galt in dem Gebiet keine Evakuierungsanordnung.

Pilar und Salvador Conseca arbeiten entlang der East Lake Avenue daran, einen Regenwasserkanal und das Wasser des Corralitos Creek zu reinigen, das ihr Haus in Watsonville, Kalifornien, durch Unwetter bedroht. © Quelle: Shmuel Thaler/The Santa Cruz Sen

Promi-Stadt Montecito wird vollständig evakuiert

Für die Stadt Montecito und die umliegenden Täler ordneten die Behörden eine vollständige Evakuierung an. Es war der fünfte Jahrestag eines Unglücks, bei dem in dem Ort im Jahr 2018 23 Menschen starben, als riesige Felsbrocken, Schlamm und Trümmer aus den Bergen in Folge eines Sturms 100 Häuser zerstörten. In der Stadt, die zwischen Bergen und dem Pazifik liegt, leben viele Prominente, darunter Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey sowie Prinz Harry und seine Frau Meghan mit ihren zwei Kindern.

Von der Evakuierungsanordnung waren etwa 10.000 Menschen betroffen. Der Sheriff von Santa Barbara County, Bill Brown, sagte, die Entscheidung gehe auf fortgesetzte starke Regenfälle zurück. Es gebe kein Anzeichen, dass sich die Lage vor Einbruch der Nacht ändern könne. Flüsse träten über die Ufer und viele Straßen seien überschwemmt, sagte er.

Die Moderatorin Ellen DeGeneres veröffentlichte bei Instagram ein Video, das sie vor einem reißenden, von Schlamm bräunlich gefärbten, zum Fluss gewordenen Bach in der Nähe des Hauses in Montecito zeigt, in dem sie mit ihrer Frau, der Schauspielerin Portia de Rossi, lebt. Ihnen sei gesagt worden, sie sollten sich vor Ort in Sicherheit begeben, weil sie sich auf höherem Terrain befänden. „Das ist verrückt!“, sagt die Talkmasterin in dem Video. „Dieser Bach neben unserem Haus fließt nie“, sagte sie. Der Wasserstand werde vermutlich weiter steigen.

35.000 Stromkunden in Sacramento ohne Versorgung

Auch andernorts mussten Menschen unwetterbedingt ihre Häuser verlassen. In Santa Cruz County waren etwa 32.000 Menschen wegen steigender Wasserstände von Evakuierungsanordnungen betroffen. Der nationale Wetterdienst berichtete von mindestens Niederschlagsraten von 2,5 Zentimetern stündlich. Weiterer Regen wurde erwartet.

In Sacramento waren mehr als 35.000 Stromkunden von der Versorgung abgeschnitten. Am Vortag waren es noch mehr als 350.000 gewesen, nachdem große Bäume auf Stromleitungen gestürzt waren, wie der örtliche Stromversorger mitteilte.

