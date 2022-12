Kambodscha: Brand in Kasino-Hotel mit 19 Toten offenbar durch Kurzschluss ausgelöst

In der Nacht zum Donnerstag brach ein Feuer in einem Kasino-Hotel in Kambodscha aus - 19 Menschen kamen ums Leben. Der Brand wurde wohl durch einen Kurzschluss ausgelöst. Es wurde vermutet, dass die zahlreichen Lichter für die Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten die elektrischen Leitungssysteme überlasteten.

30.12.2022, Kambodscha, Poipet: Kambodschanische und thailändische Rettungsexperten gehen durch ein zerstörtes Gebäude, um eine Suchaktion am Ort eines Brandes in einem kambodschanischen Kasino-Hotel westlich von Phnom Penh durchzuführen. Das verheerende Feuer in einem Kasino-Hotel im Nordwesten Kambodschas ist anscheinend durch einen Kurzschluss ausgelöst worden. Bei dem Brand waren in der Nacht zum Donnerstag mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 70 weitere wurden teils schwer verletzt. Foto: Heng Sinith/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Phnom Penh. Das verheerende Feuer in einem Kasino-Hotel im Nordwesten Kambodschas ist anscheinend durch einen Kurzschluss ausgelöst worden. Das 17-stöckige Grand Diamond City Hotel and Casino in der Stadt Poipet sei für die Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten mit zahlreichen Lichtern dekoriert gewesen, zitierte die Zeitung „Khmer Times“ am Freitag einen Sprecher der Provinz Banteay Meanchey. „Wahrscheinlich waren die komplexen elektrischen Leitungssysteme dadurch überlastet“, erklärte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem Brand in einem Kasino-Hotel im Nordwesten Kambodschas sind 19 Menschen ums Leben gekommen. © Quelle: Uncredited/Fresh News/AP/dpa

Viele erlitten Rauchvergiftungen

Bei dem Brand waren in der Nacht zum Donnerstag mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 70 weitere wurden teils schwer verletzt. Bei den Opfern handelt es sich Medienberichten zufolge um Angestellte und Gäste des Hotels, unter anderem aus dem benachbarten Thailand. Die meisten von ihnen seien an Rauchvergiftungen oder an Verletzungen gestorben, die sie sich bei Sprüngen aus dem brennenden Gebäude zugezogen hätten, sagte der Gouverneur von Poipet, Keat Hul.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einsatzkräfte kämpfen stundenlang gegen die Flammen

Hunderte Einsatzkräfte hatten mehrere Stunden gebraucht, um das Flammeninferno unter Kontrolle zu bringen. Feuerwehr und Polizei versuchten mit Kränen und Hubschraubern, eingeschlossene Menschen zu befreien.

Das Hotel an der Grenze war vor allem bei Thailändern sehr beliebt, da Glücksspiel in ihrem Land verboten ist. Poipet hat rund 100.000 Einwohner und liegt 350 Kilometer von Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh entfernt.

RND/dpa